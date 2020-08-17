Поки мене не вб'єте – виборів не буде, – Лукашенко

Олександр Лукашенко, який п'ятий термін поспіль перебуває на посаді президента Білорусі, заявив, що вибори в країні вже провели й інших він не допустить, "поки його не вб’ють".

Про це лідер, якого багато хто не визнає в країні, сказав, виступаючи перед працівниками Мінського заводу колісних тягачів 17 серпня. За його словами, повторне голосування нібито знищить не тільки це, але й інші підприємства країни, передає БЕЛТА.

"Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив, їх (виборів. – Ред.) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗу, ні БелАЗу, за пів року ми знищимо все", – пригрозив він страйкарям.

Лукашенко закликав здійснювати перерозподіл владних повноважень у Білорусі через конституційний процес, а не через вуличні акції. І в цьому контексті нагадав, що зараз ведеться робота над варіантами зміни Основного закону країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень.

"Не можна цю Конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда", – цитує БЕЛТА його слова.

Лукашенко також запевнив, нібито готовий у цьому плані поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю".

"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, білоруси криками "Йди!" і "Геть!" змусили Олександра Лукашенка поспішно завершити одну з поїздок на місцеві підприємства.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.