Русскій мір розповзається по швах. Озброєний конфлікт в Нагірному Карабаху продемонстрував, що у Москви практично не залишилося впливу на Кавказі. Всім на міжнародній арені стало зрозуміло, що геополітичні амбіції Володимира Путіна не відповідають його реальним можливостям впливати на ситуацію в регіоні.

14 жовтня збройні сили Азербайджану завдали удару по прикордонних районах Вірменії, знищивши готовий до пуску оперативно-тактичний ракетний комплекс з балістичними ракетами. Про це йде мова в повідомленні, яке було опубліковано на сайті Міністерства оборони Азербайджану.

"Оперативно-тактичні ракети були націлені на Гянджу, Мінгячевір і інші міста Азербайджану з метою нанесення втрат серед мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури. З метою забезпечення безпеки цивільного населення як легітимна військова мета ракетний комплекс, що знаходиться на стартовій позиції, був виведений з ладу точним випереджувальним ударом.

Раніше о 01:00 ночі точним ударом було знищено оперативно-тактичні ракетні комплекси, виведені на стартові позиції на тому ж напрямку. У пунктах, де ракети були приведені в стан готовності до нанесення вогневих ударів, не було цивільної інфраструктури або об'єктів ", – йдеться в повідомленні.

У відповідь Міністерство оборони Вірменії звинуватило Азербайджан в тому, що "збройні сили взяли під приціл бойову техніку, яка здійснює бойове чергування в прикордонній з Карвачаром зоні на території Республіки Вірменія всього лише на підставі припущень про те, що ця техніка була готова вдарити по мирних населених пунктів Азербайджану ". У зв'язку з цим, після зазначеного інциденту "збройні сили Республіки Вірменія залишають за собою право за тією ж логікою брати під приціл будь-який військовий об'єкт або пересування на території Азербайджану".

Хвороблива реакція Вірменії зрозуміла, адже з 27 вересня Азербайджан планомірно знищує військову техніку і озброєння, які у вірменській армії йдуть на рахунок по пальцях рук. Чи не з відкритим забралом і багнетом ж, справді, йти в бій проти танка або безпілотника. Вірменії залишається тільки мріяти про озброєнні Азербайджану і Туреччини, адже Єреван може похвалитися лише військовим "мотлохом" радянських часів, який йому всі ці роки продавала Росія. Та й у самій Вірменії "рильце в пушку", адже її звинувачують у провокаціях - обстрілі азербайджанських населених пунктів.

І поки Вірменія та Азербайджан з'ясовують, хто правий, а хто винен в цьому інциденті, Росія робить вигляд, що нічого не сталося. Володимир Путін мовчить, за нього віддувається російський міністр оборони, закликаючи вірменського і азербайджанського колег до виконання угоди щодо Нагірного Карабаху, досягнутого раніше в Москві. На "допомогу" Сергію Шойгу прийшов міністр закордонних справ РФ, який в інтерв'ю російським радіостанціям сказав: "Ми (Росія - прим. Ред.) Ніколи не кваліфікували Туреччину як нашого стратегічного союзника". Ось так ось - отримайте, Анкара, і розпишіться.

А адже в липні 2019 року Володимира Путін говорив: "З нашим сусідом Туреччиною партнерство вийшло на стратегічний рівень, перебуваємо в постійному контакті з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом". Москва намагалася "дружити" з Анкарою, навіть тоді, коли турки відстрілювали російських найманців в Сирії і відмовлялися від російського газу на користь азербайджанського ... Москва все це мовчки стерпіла, але невдячна Туреччина взяла і підтримала Азербайджан в протистоянні з Вірменією за Нагірний Карабах.

З боку може здатися, що Росія вирішила взяти приклад з європейців, які у всіх конфліктах воліють обмежуватися дипломатичними заявами. Але на ділі в Москві просто вирішили, що поганий мир кращий за добру війну з Баку і Анкарою, і Вірменія нікуди, на відміну від України чи Білорусі, від неї не дінеться. У Кремлі знають, що Туреччина, член НАТО, має в своєму розпорядженні, за різними оцінками, другу в НАТО після США армію, десяту - в світі. Турецька армія вважається однією з найбільш підготовлених в регіоні, солдати тренуються за стандартами НАТО, в їх розпорядженні сучасна військова техніка і озброєння, є бойовий досвід.

І ось, бачачи перед собою такого противника, як Азербайджан, за спиною якого стоїть Туреччина, Росія "забула" про те, що її політика на міжнародній арені будується за принципом "недоумство і відвага". Володимир Путін в липні 2020 року прямо відчував, що прийшов час зав'язувати з "розмахуванням бритвою": "Я не вважаю, що, захищаючи свої інтереси, ми повинні виглядати як якісь придурки, як божевільні, яким в руки попалася бритва і вони бігають і нею розмахують, та ще й паплюжать всіх різними нестравними виразами ", – сказав він в одному з інтерв'ю.

І все б нічого, ми б повірили Володимиру Путіну, якби не одне "але" - у Росії є цілий ряд зобов'язань по відношенню до Вірменії, яка є країною-учасницею Організації Договору про колективну безпеку. Головне завдання ОДКБ - захист територіально-економічного простору країн-учасниць договору спільними зусиллями армій і допоміжних підрозділів від будь-яких зовнішніх військово-політичних агресорів. Але поки Азербайджан завдає ударів по Вірменії, ОДКБ відсиджується в кущах. Як тільки інші країни-учасниці: Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан зрозуміють, що це даремний договір, вони вийдуть з нього, забувши про Росію і її горезвісний "русский мир".

З моменту ескалації конфлікту РФ заявила, що регіон не є територією Вірменії, так що і ОДКБ ні при чому. І навіть тепер, коли збройні сили Азербайджану завдали удару по прикордонних районах Вірменії, і в Нагірному Карабасі убитий черговий вірменський генерал-майор (Артак Тоноян), Москва тримає паузу.

"Я реально став погано розуміти? ОДКБ - це що. Вірменія, яка є нашим союзником, знаходиться під нашим захистом чи ні? Збройні сили Азербайджану прямо визнають удар по території Вірменії. При цьому вони його називають превентивним ... Тобто вони вважають, що вони можуть вражати цілі на території нашого союзника", – сказав 14 жовтня, не витримавши кремлівської тиші, один з головних пропагандистів РФ Соловйов у своїй передачі. Він назвав удар Азербайджану по Вірменії прямим викликом, ляпасом Росії, ударом по авторитету Росії як союзника.

До слова, реакція ОДКБ є, правда, не та, на яку розраховує Єреван. 15 жовтня генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась спокійно заявив: "Йде активне обговорення миротворчості в цьому регіоні". Іншими словами, не заважайте думати, як і "русскій мір" врятувати, і не отримати лящів від азербайджанців і турків. Можливо, РФ подумує про те, щоб відправити в регіон своїх солдатів під виглядом миротворців, але от тільки не впевнена, чи готові громадяни РФ вмирати на чужій землі за геополітичні маневри Володимира Путіна.

Ситуація в Нагірному Карабасі вимагає від Москви підтвердити статус, на який вона довгі роки претендувала - статус гаранта миру і стабільності в регіоні, який Росія вважає своєю зоною впливу. Однак вирішити конфлікт між Вірменією і Азербайджаном вона не зможе. Та й навряд чи захоче, адже Москві вигідна наявність гарячих точок, островів нестабільності, на пострадянському просторі.

Знову-таки не можна забувати про Туреччину, яка претендує на роль лідера на Кавказі. Реджеп Ердоган мріє побудувати тюркський світ на уламках СРСР, тим самим порушивши геополітичні плани Володимира Путіна. Москва могла б якось вплинути на Анкару по лінії НАТО, але вона безнадійно зіпсувала відносини з Заходом, особливо після отруєння Навального. 15 жовтня ЄС запровадив нові санкції проти Росії у зв'язку з Навальний, так що ні про яке повноцінне співробітництво на міжнародній арені немає й мови.

ЄС не любить Росію, яка використовує заборонену хімічну зброю для політичних розправ, але й росіяни не люблять Захід. Опубліковане днями соціологічне опитування "Левада-Центр" показало, що 82% росіян вважають, що у нинішній Росії є вороги. 70% респондентів назвали ворогом США, 14% – України, 10% – Великобританію, 7% – ЄС, 7% – Польщу, 5% – Захід, 5% – Німеччину, 5% – країни Балтії, 4% – Китай, 3% – НАТО і далі за списком. Туреччини, яка останнім часом активно витирає об Росію ноги на Кавказі, і Азербайджану, в списку чомусь немає. Зате є Україна - на другому місці в переліку ворогів Росії відразу після США.

І поки Володимир Путін лякає росіян надуманими ворогами, "русский мир" розповзається по швах.

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