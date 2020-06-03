Показують ступінь небезпеки: вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19

Європейські вчені виявили біологічні маркери, які вказують на ступінь тяжкості захворювання COVID-19. Завдяки цьому можна буде вибудовувати правильну стратегію лікування для кожного пацієнта.

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Як повідомляє Technology Networks, дослідники з британського Інституту Френсіса Кріка та клінічного комплексу Шаріте в Берліні виявили 27 біомаркерів, які присутні у пацієнтів із COVID-19. При цьому, залежно від тяжкості хвороби, ці маркери різні.

Вчені вважають, що завдяки цьому можна прогнозувати розвиток хвороби на ранніх стадіях зараження. Окремо фахівці відзначають важливість виявлення трьох білків, які пов'язані з інтерлейкіном IL-6 – ще одним білком, що викликає запалення і є маркером тяжкого перебігу захворювання. На їхню думку, якщо використовувати ліки, що впливають на ці білки, то можна домогтися послаблення симптомів.

Інтерлейкін IL-6 Ramin Herati

Також вчені вважають, що за допомогою їх відкриття можна буде розробити доступні тести, які лікарі зможуть використовувати для діагностики та побудови стратегії лікування пацієнтів.

"Тест, що допомагає лікарям передбачити, чи може стан пацієнта із COVID-19 стати критичним чи ні, був би неоціненним. Так ми зможемо управляти захворюванням. Сподіваємося, що виявлені нами біомаркери приведуть до розробки цих життєво необхідних тестів", – зазначив біолог Крістоф Месснер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сьогодні в світі існує два методи діагностики COVID-19, причому експрес-тести не завжди здатні виявити COVID-19 у хворого.