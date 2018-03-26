"Показували Путіна": Пєскову дорікнули за цинізм під час трагедії в Кемерово

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не знає чому федеральні канали не висвітлювали в належній мірі трагедію в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово.

Як повідомляє "Медуза", у Пєскова запитали, чи існує якесь ембарго на погані новини через ЧС-2018.

Журналісти відзначили, що з моменту пожежі минула вже доба, а федеральні канали не згадують про неї.

"Це повна дурість, я не знаю, чому не показують. Коли пішли перші повідомлення, ніхто не міг припустити, що трагедія розгорнеться в такому масштабі. Я бачив матеріали про це на федеральних каналах. Що стосується заборони на погані новини, це повний абсурд. Не розумію суті питання", - відповів прес-секретар Путіна.

Раніше журналіст Юрій Бутусов звинуватив Кремль у цинізмі, вказавши, що замість трансляції з місця подій в Кемерово, федеральний канал "Росія 1" показував фільм про Путіна.

"Але жоден російський телеканал не перервав вечірню трансляцію, і в телевізійних новинах весь вечір ця інформація не стала головною, її не помітили. На каналі "Росія" в прайм-тайм фільм про мудрого і доброго керівника В.В. Путіна - ось скріншот. І навіть на програмі Соловйова пожежа не стала подією, хоча про десятки жертв вже було відомо на час початку ефіру. На Першому каналі в прайм-тайм йшла гра "Що? Де? Коли?", на НТВ - кіно, трансляції ніхто не перервав", - констатує Бутусов.

Як повідомляв "Обозреватель", 25 березня в Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня", в результаті якого загинуло 64 людини, з них не менше дев'яти дітей.