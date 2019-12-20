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20 грудня • оновлено в 16:32
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"Покажіть людину живу": Лукашенко на зустрічі з Путіним потрапив у конфуз

1.3т
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З президентом Білорусі Олександром Лукашенком стався конфуз на зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним.

Так, Лукашенко не міг на зустрічі знайти нового главу Євразійської економічної комісії Михайла Мясниковича. Про це в Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"А де він? Покажіть людину живу! А то скажете, що привезли кота в мішку!": Лукашенко загубив нового главу Євразійської економічної комісії Мясниковича", – йдеться в повідомленні.

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Як писав OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін після невдалої спроби домовитися з главою Білорусі Олександром Лукашенко в Сочі, знову провів з ним особисту бесіду.

Раніше, 7 грудня Путін і Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, що не зробивши ніяких заяв перед журналістами.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Росія
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