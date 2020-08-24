Показав готовність до будь-яких дій, – політолог про Лукашенка з автоматом

Юрій Сергієнко Світ 01:40, 25.08.2020

Російський політолог Євген Мінченко вважає, що рішення Олександра Лукашенка взяти в руки автомат може символізувати його готовність йти на крайні заходи заради збереження влади.

Таку думку він висловив в коментарі газеті "Взгляд". Експерт звернув увагу на головну подію, яка сталася 23 серпня в Білорусі, – загрозу застосування армії.

"Рішення Лукашенко взяти в руки автомат символізує рішучість і готовність йти на будь-які, навіть крайні заходи для того, щоб зберегтися при владі. Ми бачимо демонстрацію готовності до силового вирішення проблеми протесту", – зазначив Мінченко.

При цьому він зазначив, що момент з відсутністю ріжка в зброї є скоріше ляпом, ніж якимось посилом.

"Думаю, йому спочатку дали автомат, до якого не був пристебнутий магазин, тому що так зберігається зброя. А потім, коли побачили помилку, почали думати про символічну стороні і в автомат вставили магазин. Тобто, це просто ляп", – підкреслив експерт

Мінченко також вважає, що поки розв'язанні кризи в Білорусії поки зарано. "На тлі того, що протести не йдуть на спад і зберігають високий рівень масовості, головне, що сталося вчора – це загроза застосування армії проти мітингувальників", – зауважив Мінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусії Олександр Лукашенко 23 серпня прилетів на вертольоті в свою резиденцію – Палац незалежності. З нього він вийшов з автоматом, схожим на АК, але без ріжка. Одягнений Лукашенко був у бронежилет.

Зі свого боку міністр оборони Білорусі Віктор Хренін пригрозив застосувати армію проти протестувальників, якщо будуть випадки порушення порядку біля пам'ятників Другої світової війни.

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