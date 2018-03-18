Покарають простих росіян: Джонсон висміяв відповідь РФ Британії

Дії Росії у відповідь на висилку Лондоном дипломатів у зв'язку з отруєнням шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля є марними.

Як заявив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, таким чином РФ лише покарає простих росіян, передає SkyNews.

"Ці непотрібні заходи лише покарають простих росіян, відібравши у них можливість вивчати англійську мову і отримувати британські візи", - заявив Джонсон.

Міністр також назвав отруєння Скрипаля "ударом в спину" Великобританії за те, що вона твердо протистоїть Кремлю.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Скрипаля.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ. Також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

У відповідь Москва заявила, що вишле 23 британських дипломата, закриє Генконсульство в Петербурзі і заборонить діяльність громадської організації Британська рада.