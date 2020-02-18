Покарання за Венесуелу: США вжили заходів проти "дочки" великої російської компанії

Міністерство фінансів США включило до списку санкцій Rosneft Trading – дочірню трейдингову компанію "Роснефти".

Санкції проти "дочки" великої російської компанії введені за "матеріальне сприяння" Венесуелі і держкомпанії PDVSA, повідомляє РБК з посиланням на американське відомство.

США ввели санкції проти "дочки" "Роснефти"

Згідно вжитим заходам, активи Rosneft Trading в юрисдикції США повинні бути заблоковані, а американцям заборонено вести з нею бізнес.

Американські компанії повинні до травня 2020 року завершити всі операції з Rosneft Trading.

До санкційного списку також потрапив віце-президент з переробки, нафтохімії, комерції і логістики "Роснефти" Дідьє Касимиро.

За словами високопоставленого представника адміністрації США, рішення про введення санкцій було прийнято особисто американським президентом Дональдом Трампом.

"Нинішнє рішення було схвалено самим президентом", – сказав він під час спеціального телефонного брифінгу для журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погляди країн США, ряду країн ЄС і Росії щодо Венесуели розділилися після того, як у країні почалася політична криза.

Захід підтримав лідера опозиції і главу парламенту Хуана Гуайдо, який оголосив себе президентом Венесуели замість Ніколаса Мадуро. Росія ж висловила підтримку останнім.

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