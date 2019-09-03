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3 вересня • оновлено в 16:20
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Фінляндія завдала візового удару по Росії через Крим: у чому суть

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З 1 вересня у Фінляндії почали діяти нові посилені правила отримання шенгенських віз для росіян.

Як зазначено у повідомленні на сайті МЗС Фінляндії, тепер Гельсінкі запитуватиме у росіян всі необхідні супровідні документи, згідно із директивами ЄС.

До заяви на видачу візи, страховку і оплати консульського збору треба буде докласти квитки і бронь готелю, а якщо їх немає – письмово описати маршрут.

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Фінляндія посилила отримання віз для росіян

Фінляндія посилила отримання віз для росіян

Lehtikuva

Також консульство попередило, що може зажадати довідку про доходи, виписку з банку або документи, що підтверджують наявність нерухомості у Росії. Звітувати про свій добробут повинні будуть і ті, хто їде в гості до родичів, які проживають у ЄС.

Консул Фінляндії у Петрозаводську Тарво Ніємінен повідомив, що нові вимоги вводяться для того, щоб пакет документів для оформлення візи був єдиним для всіх країн – учасниць Шенгенської угоди.

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Як передають "Крим.Реалії", науковий керівник Інституту північноєвропейських досліджень Петрозаводского держуніверситету Валерій Шлямін, який обіймав посаду торговельного представника Росії у Фінляндії, пов'язує нововведення з анексією Криму.

"Віза – це бар'єр на шляху туризму, на шляху бізнесу. Мені здається, що це, в принципі, рудимент холодної війни, – каже Шлямін. – Звісно, на це Крим вплинув. І внутрішні події в Україні, їхнє сприйняття у світі – їх по-різному сприймають, зокрема і Фінляндія".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін зустрівся із главою Фінляндії Саулі Нііністьо і обговорив із ним, зокрема, українське питання.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Саулі Нііністё Володимир Путін
Місце
Фінляндія Гельсінкі
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