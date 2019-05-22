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"Покайтеся!" Головний пропагандист Путіна поставив ультиматум Зеленському

13.1тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов виступив із зухвалою ультимативною промовою, адресованою новообраному президенту України Володимиру Зеленському.

Він закликав його визнати Україну винною в російській агресії і взяти всю відповідальність за злочини Кремля на себе. Нахабний спіч пролунав в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

"Володимире Олександровичу Зеленський, якщо ви реально хочете добра вашому народу, вам треба зробити таке. По-перше, забудьте про НАТО, оголосіть Україну нейтральною країною, як написано у ваших основних документах державних. Подивіться на досвід Австрії, Швейцарії, Фінляндії. Зрозумійте, що чим більше ви будете служити чужим військовим інтересам, тим менше добра буде вашому народу", – висловився Соловйов.

Він обурився тим фактом, що союзники з країн НАТО забезпечують Україну військовою інфраструктурою, але не піклуються про добробут її громадян. Після цього рупор путінського режиму переключився на тему війни на Донбасі, розв'язану російськими окупантами.

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"Якщо ви хочете миру, йдіть до жителів Донбасу і Луганська і покайтеся перед ними за убитих жінок і дітей, за розв'язану проти них війну, за весь той бруд і підлість, що її не ви особисто, але й ви особисто говорили про них. Почніть із себе, не дивіться на Росію", – продовжив озвучувати неправдиві претензії до України пропагандист.

"Спробуйте помиритися хоча б з тими людьми, які живуть в Україні. Яким ви заборонили радянську символіку, яким ваша влада заборонила говорити своєю мовою, у яких постаралися відібрати велику перемогу, а дати їм незрозумілу підлість бандерівщини. Із собою розберіться, Володимире Олександровичу" , – зарозуміло підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир СоловйовВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ни в одной страны мира,кроме россии , так "МИРНО " могут ужится полярно противоречивые идеологии;русский империализм-коммунизм-неофашизм-шовинизм ..И все эти идеологии в россии находятся под одним началом..Оно,это начало называется-ПУТИНИЗМ!
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Гордієнко Сергій
Гордієнко Сергій
Навіщо рекламувати у ЗМІ закордонних олігофренів-Солов’їв, в нас що своїх вітчизняних замало? Даєш пріоритетне використання в медіапросторі «чудиків» вітчизняного виробництва!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина Война до полной победы!
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