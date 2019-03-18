Похвалилися трупом у мережі: ІДІЛ убив у Сирії італійського волонтера

Терористична організація "Ісламська держава" заявила про вбивство італійського волонтера Лоренцо Орсетті, який воював у рядах курдів із "Демократичних сил Сирії" проти джихадистів.

Про це повідомляє repubblica.it. Терористи опублікували в Telegram фото тіла добровольця і документи, що засвідчують особу.

Італійський волонтер пробув на північному сході країни півтора року. Відзначається, що убитий він був у бойових діях у місті Багуз провінції Дейр-ез-Зор.

Убитий італієць Фото терористів

Фото терористів

Курдсько-сирійські сили опублікували сильний заповіт італійця.

"Доброго дня, якщо ви читаєте це повідомлення, це означає, що мене більше немає в цьому світі. Незважаючи на цю передчасну кончину, моє життя все ще успішне, і я майже впевнений, що пішов із посмішкою на обличчі. Я не міг просити кращого", – написав Орсетті.

Як розповів батько італійця, його син загинув разом з іншими бійцями.

"Його курдський командир подзвонив мені і сказав, що Лоренцо загинув разом з усіма членами його групи в контратаці ІДІЛ сьогодні вранці. Здається, вони були оточені арабським підрозділом, але я не знаю, що саме це означає з військової точки зору, їх усіх убили", – поділився Алессандро Орсетті.

Il Gazzettino

Casteddu Online

Quotidiano di Ragusa

Bergamonews

У міністерстві закордонних справ Італії повідомили, що ведеться розслідування. Відзначається, що Орсетті – другий італієць, убитий ополченцями ІДІЛ після Джованні Франческо Асперті, 50-річного уродженця Бергамо, який помер 7 грудня в мухафазі Аль-Хасака, також у Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина терориста "Ісламської держави" розповіла про жахи в Сирії.

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