"Поховані в піску": в Ісландії на пляжі знайшли 50 мертвих китів. Фото і відео

На пляжі в Ісландії виявили майже 50 мертвих китів. У четвер, 18 липня, їх помітили туристи, які пролітали над узбережжям на гелікоптері.

За словами пілота Девіда Шваржанса, можливо, їх там було і більше, адже деякі вже були "поховані в піску", написало видання The Sun. За інформацією журналістів, є версія, що кити загинули в результаті зневоднення (щоб подивитися фото і відео, доскольте до кінця сторінки).

"Ми летіли в північному напрямку над пляжем, а потім побачили їх. Кружляли над ним, не знаючи, були це кити, тюлені або дельфіни. Ми приземлилися і нарахували до 60, але мало бути більше, тому що плавці стирчали з піску", – розповів Шваржанс ВВС.

Мертві кити ВВС/Девід Шваржанс

Еuronews повідомили, що кити були знайдені мертвими на березі невеликої бухти на південному узбережжі півострова Снафеллснес.

Так, за словами морського біолога Едді Магнусдоттіра, кити потрапили на мілину через відлив, тварини не змогли повернутися у глибші води через те, що в бухті під час відливів глибина може не перевищувати двох метрів.

Мертві кити ВВС/Девід Шваржанс

Мертві кити Мirror/Вертоліт Рейк'явіка

Мертві кити Мirror/Вертоліт Рейк'явіка

Мапа ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на одному з пляжів у Бердянську знайшли мертвого дельфіна. Очевидно, його викинув на берег шторм.

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