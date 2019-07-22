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"Поховані в піску": в Ісландії на пляжі знайшли 50 мертвих китів. Фото і відео

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На пляжі в Ісландії виявили майже 50 мертвих китів. У четвер, 18 липня, їх помітили туристи, які пролітали над узбережжям на гелікоптері.

За словами пілота Девіда Шваржанса, можливо, їх там було і більше, адже деякі вже були "поховані в піску", написало видання The Sun. За інформацією журналістів, є версія, що кити загинули в результаті зневоднення (щоб подивитися фото і відео, доскольте до кінця сторінки).

"Ми летіли в північному напрямку над пляжем, а потім побачили їх. Кружляли над ним, не знаючи, були це кити, тюлені або дельфіни. Ми приземлилися і нарахували до 60, але мало бути більше, тому що плавці стирчали з піску", – розповів Шваржанс ВВС.

Мертві кити

Мертві кити

ВВС/Девід Шваржанс

Еuronews повідомили, що кити були знайдені мертвими на березі невеликої бухти на південному узбережжі півострова Снафеллснес.

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Так, за словами морського біолога Едді Магнусдоттіра, кити потрапили на мілину через відлив, тварини не змогли повернутися у глибші води через те, що в бухті під час відливів глибина може не перевищувати двох метрів.

Мертві кити

Мертві кити

ВВС/Девід Шваржанс

Мертві кити

Мертві кити

Мirror/Вертоліт Рейк'явіка

Мертві кити

Мертві кити

Мirror/Вертоліт Рейк'явіка

Мапа

Мапа

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на одному з пляжів у Бердянську знайшли мертвого дельфіна. Очевидно, його викинув на берег шторм.

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Ісландія
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