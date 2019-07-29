"Поховали президента": в Туркменістані розгорівся скандал через "смерть" Бердимухамедова

З четверга, 25 липня, у Туркменістані почалася активна робота з боротьби із чутками про смерть або погане здоров'я президента Гурбангули Бердимухамедова. Вже затримані троє осіб.

Як повідомила "Хроника Туркменистана", силові структури в Ашхабаді (столиця країни) і в регіонах були переведені на так званий "посилений варіант несення служби".

За даними журналістів, у Лебапському велаяті (область на сході Туркменістану) затримано трьох осіб, яких звинувачують у поширенні чуток, що сприяють дестабілізації ситуації в країні.

Силові структури Хроника Туркменистана

Затримані – співробітник лебапського відділення "Туркментелекому", працівник водного господарства та працівниця місцевого ЖКГ, додало видання.

Журналісти зазначили, що вести контрпропаганду було доручено Міністерству культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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