"Поховали президента": в Туркменістані розгорівся скандал через "смерть" Бердимухамедова

З четверга, 25 липня, у Туркменістані почалася активна робота з боротьби із чутками про смерть або погане здоров'я президента Гурбангули Бердимухамедова. Вже затримані троє осіб.
Як повідомила "Хроника Туркменистана", силові структури в Ашхабаді (столиця країни) і в регіонах були переведені на так званий "посилений варіант несення служби".
За даними журналістів, у Лебапському велаяті (область на сході Туркменістану) затримано трьох осіб, яких звинувачують у поширенні чуток, що сприяють дестабілізації ситуації в країні.
Силові структури
Хроника Туркменистана
Затримані – співробітник лебапського відділення "Туркментелекому", працівник водного господарства та працівниця місцевого ЖКГ, додало видання.
Журналісти зазначили, що вести контрпропаганду було доручено Міністерству культури.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У неділю, 21 липня, ЗМІ заявили про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова.
З'явилася версія, що президент Туркменістану не помер, а виїхав до Німеччини, де лікується його мати.
У четвер, 25 липня, Гурбангули Бердимухамедов вперше з'явився на публіці після інформації про його можливу загибель.
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