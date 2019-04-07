"Погрози вбивством та насильства": в Microsoft розгорівся гучний секс-скандал

В американській компанії Microsoft вибухнув скандал. Співробітниці корпорації заявили про сексуальні домагання та дискримінації на робочому місці.

Всі скарги жінок викладені в серії внутрішніх електронних листів об'ємом в 90 сторінок, передає портал Quartz.

Так, одна зі співробітниць розповіла, що під час відрядження співробітник компанії-партнера Microsoft погрожував вбити її, якщо вона відмовиться зайнятися з ним сексом. Вона негайно звернулася до відділу кадрів (HR) і до керівництва.

"Мій керівник-чоловік сказав мені, що "це схоже на флірт" і мені варто "пережити це", - згадувала жінка.

У відділі кадрів їй відповіли, що нічого не можуть зробити, так як немає ніяких доказів, а ініціатор домагань працює на компанію-партнера, і вплинути на нього не можна.

Інша співробітниця Microsoft поскаржилася на те, що її кілька разів називали "сукою" під час робочого процесу.

"Ми влаштовували збори з іншими жінками, коли я працювала в підрозділі Xbox, і кожну з нас, за винятком однієї, постійно називали на роботі "сукою", – повідомила вона.

Іншу історію розповіла жінка, яка займала посаду "партнера Microsoft", одну з старших позицій у компанії.

"Коли я була партнером, чоловік двічі просив мене сісти до нього на коліна перед іншими керівниками, включаючи главу HR. Я можу вас запевнити, що нічого не змінилося. Я заперечила, процитувавши політику Microsoft. Той чоловік сказав, що не хоче слухати, і повторив своє прохання. Ніхто не сказав йому ні слова", – сказано в листах.

компанія Microsoft

Після того, як листи від співробітниць набули масового характеру, то керівник відділу кадрів Microsoft Кетлін Хоган заявила про те, що підняла це питання на вищому рівні. Крім того, вона особисто займеться тими скаргами, які були передані безпосередньо до відділу кадрів.

"Я обговорила листи з вищим керівництвом. Ми були шоковані новинами про подібний досвід. Дуже боляче читати ці історії і знати, що це відбувається всередині Microsoft. Ми повинні прагнути до кращого. Я хочу попросити всіх, хто зіткнувся з подібним неприємним досвідом або був проігнорований менеджерами, писати мені прямо. Я і моя команда особисто займемося цими справами", – підкреслила Хоган.

Офіційний представник Microsoft підтвердив справжність заяви Кетлін Хоган. Відомо, що в числі одержувачів цього повідомлення значаться генеральний директор компанії Сатья Наделла і головний юрисконсульт Бред Сміт.

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