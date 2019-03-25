"Погрожують ядерною зброєю!" У США розповіли про порятунок України від Росії

У разі загрози застосування Росією ядерної зброї США захищатимуть Україну.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" заявив генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес. Він зазначив, що Росія погрожує світу під страхом ядерного конфлікту.

"Росіяни здатні доправити ядерну зброю в багато точок. Ключовим є те, що Захід має бути консолідованим і домагатися в міжнародному суді і кожній міжнародній організації покарання для Росії за її поведінку. Поки країни намагатимуться уникнути конфронтації з Росією, вона, як це засвідчує історія, продовжить використовувати силу", — розповів військовий.

Новини У НАТО приготувалися до розміщення російських ядерних ракет у Європі

Ходжес наголосив, що в разі можливого застосування ядерної зброї США стануть на захист своїх союзників.

"Ми (США. — Ред.) будемо захищати всіх наших союзників і ми також вкрай зацікавлені в безпеці та стабільності Чорноморського регіону, включаючи наших партнерів Україну, Молдову та Грузію. Доказом цього є збільшення морської активності і ротаційної присутності у Східній Європі, а також інвестицій для підтримки з боку Конгресу", — резюмував генерал.

Ядерна зброя Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії пригрозили новим озброєнням.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!