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4 вересня • оновлено в 19:39
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Погрожували вбити: в Польщі затримали українців за провокаційне відео

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У Польщі затримали трьох громадян України, які погрожували вбивством під час урочистих заходів до 80-ї річниці Другої світової війни в Варшаві.

Про це повідомляє RMF 24. Двох чоловіків і жінку допитали і відпустили без пред'явлення звинувачень.

Причиною для затримання стало відео, на якому українці зі зброєю в руках погрожували здійснити напад у Варшаві під час урочистостей. Правоохоронцям вдалося встановити особи героїв ролика.

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У Польщі затримали озброєну банду з Росії. Фото

У Польщі затримали українців за відео з погрозами

У Польщі затримали українців за відео з погрозами

RMF 24

Відзначається, що співробітники контртерористичної поліції провели спецоперацію і прибули з обшуком до квартири українців. За місцем проживання вилучили зброю, яка виявилася не вогнепальною.

Самі ж затримані, коментуючи свій "фільм", заявили, що це був звичайний жарт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ресторан у польській Гдині потрапив у скандал через ксенофобське щодо українців оголошення про роботу.

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Тема
українці за кордоном
Місце
Польща
Тег
Ukrajinci v Polsku
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