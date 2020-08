Погроми, стрілянина і перші жертви: в США продовжилися протести через поранення копами афроамериканця

Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали під час стрілянини в американському місті Кеноша (штат Вісконсін), де третій день тривають протести через поранення копами афроамериканця.

Після масових погромів і підпалів, сотні протестувальників стали кидатися камінням і пляшками в силовиків. Ті ж застосували у відповідь сльозогінний газ і гумові кулі, повідомляють The New York Times і Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що насамперед обурені діями правоохоронців активісти вимагають назвати ім'я офіцера, котрий стріляв у 29-річного Джейкоба Блейка. В іншому випадку люди погрожують розкрити особисті дані кожного копа з цієї дільниці.

Протестувальники підпалюють автомобілі, закидають авто міських служб коктейлями з палаючою сумішшю і грабують магазини. Один із місцевих жителів, на якого напали мітингувальники, відкрив у ним вогонь.

Під час акцій містяни також атакували будівлю окружного суду. Водночас протестам не завадило введення в місті комендантської години і додаткових військ Нацгвардії.

Міська влада повідомляє, що нині підраховує збитки після заворушень, які трапилися в результаті розстрілу поліцією Джейкоба Блейка. Було забито безліч будівель, зокрема й Демократичної партії округу Кеноша.

Protesters have begun to try to push over a fence in front of the courthouse in Kenosha. Sheriff's deputies in riot gear have emerged from the courthouse. Some are throwing projectiles at the officers. pic.twitter.com/mkRMuUx3TK