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Погроми, стрілянина і перші жертви: в США продовжилися протести через поранення копами афроамериканця

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
4,7 т.
Заворушення у США

Заворушення в місті Кеноша, штат Вісконсін США.

Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали під час стрілянини в американському місті Кеноша (штат Вісконсін), де третій день тривають протести через поранення копами афроамериканця.

Після масових погромів і підпалів, сотні протестувальників стали кидатися камінням і пляшками в силовиків. Ті ж застосували у відповідь сльозогінний газ і гумові кулі, повідомляють The New York Times і Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що насамперед обурені діями правоохоронців активісти вимагають назвати ім'я офіцера, котрий стріляв у 29-річного Джейкоба Блейка. В іншому випадку люди погрожують розкрити особисті дані кожного копа з цієї дільниці.

Після оголошення протесту незаконними зборами владі вдалося витіснити натовп протестувальників із парку в центрі міста, водночас демонстранти "розсипалися" вулицями

Після оголошення протесту незаконними зборами владі вдалося витіснити натовп протестувальників із парку в центрі міста, водночас демонстранти "розсипалися" вулицями

Протестувальники підпалюють автомобілі, закидають авто міських служб коктейлями з палаючою сумішшю і грабують магазини. Один із місцевих жителів, на якого напали мітингувальники, відкрив у ним вогонь.

Броньований автомобіль рухається до зовнішньої сторони залізного паркану перед будівлею окружного суду, коли поліція стріляла сльозогінним газом у протестувальників

Броньований автомобіль рухається до зовнішньої сторони залізного паркану перед будівлею окружного суду, коли поліція стріляла сльозогінним газом у протестувальників

Під час акцій містяни також атакували будівлю окружного суду. Водночас протестам не завадило введення в місті комендантської години і додаткових військ Нацгвардії.

Вибух після того, як активіст штовхнув броньований автомобіль силовиків, які "розчищали" натовп протестувальників у парку

Вибух після того, як активіст штовхнув броньований автомобіль силовиків, які "розчищали" натовп протестувальників у парку

Міська влада повідомляє, що нині підраховує збитки після заворушень, які трапилися в результаті розстрілу поліцією Джейкоба Блейка. Було забито безліч будівель, зокрема й Демократичної партії округу Кеноша.

Джейкоб Блейк, батько шістьох дітей, зараз перебуває в стабільному стані в лікарні після операції

Джейкоб Блейк, батько шістьох дітей, зараз перебуває в стабільному стані в лікарні після операції

Батько і сестри Джейкоба Блейка в Кеноші

Батько і сестри Джейкоба Блейка в Кеноші (nytimes.com)

Влада міста Кеноша підраховує збитки після заворушень

Влада міста Кеноша підраховує збитки після заворушень (Twitter Julio Rosas)

Силовики гумовими кулями стріляли у протестувальників після того, як вони проігнорували наказ очистити територію

Силовики гумовими кулями стріляли у протестувальників після того, як вони проігнорували наказ очистити територію

Активісти прийшли на протест, озброєні саморобним захисним спорядженням

Активісти прийшли на протест, озброєні саморобним захисним спорядженням

Протестувальник прикрився парасолькою і сховався за сміттєвим контейнером під час зіткнень біля будівлі суду округу Кеноша

Протестувальник прикрився парасолькою і сховався за сміттєвим контейнером під час зіткнень біля будівлі суду округу Кеноша

Люди використовували парасольки і пластикові щити для захисту від сльозогінного газу й гумових куль силовиків

Люди використовували парасольки і пластикові щити для захисту від сльозогінного газу й гумових куль силовиків

Протестувальник кидає якийсь предмет у поліцію, коли копи застосували сльозогінний газ й інші боєприпаси для боротьби з масовими заворушеннями

Протестувальник кидає якийсь предмет у поліцію, коли копи застосували сльозогінний газ й інші боєприпаси для боротьби з масовими заворушеннями

Жінка криками намагалася відлякувати поліцейських під час акції протесту біля будівлі суду

Жінка криками намагалася відлякувати поліцейських під час акції протесту біля будівлі суду

Чоловік стояв перед співробітниками правоохоронних органів, коли вони готувалися до зіткнення з протестувальниками

Чоловік стояв перед співробітниками правоохоронних органів, коли вони готувалися до зіткнення з протестувальниками

Протестувальники зібралися в шоломах і масках, а деякі тримали імпровізовані щити, готуючись до зустрічі з поліцією

Протестувальники зібралися в шоломах і масках, а деякі тримали імпровізовані щити, готуючись до зустрічі з поліцією

Демонстранти намагалися пробратися через чорний паркан, встановлений довкола суду раніше, оскільки офіційні особи готувалися до нової ночі заворушень

Демонстранти намагалися пробратися через чорний паркан, встановлений довкола суду раніше, оскільки офіційні особи готувалися до нової ночі заворушень

Протестувальники порушили комендантську годину і зібралися біля будівлі окружного суду ввечері 26 серпня, зіткнувшись із поліцією

Протестувальники порушили комендантську годину і зібралися біля будівлі окружного суду ввечері 26 серпня, зіткнувшись із поліцією

Правоохоронні органи благали людей покинути цей район через гучномовці на бронетранспортерах

Правоохоронні органи благали людей покинути цей район через гучномовці на бронетранспортерах

Протестувальники кидали пляшки з водою, цеглу, петарди та інші предмети у копів, коли вони стріляли гумовими кулями і сльозогінним газом у бік натовпу

Протестувальники кидали пляшки з водою, цеглу, петарди та інші предмети у копів, коли вони стріляли гумовими кулями і сльозогінним газом у бік натовпу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському місті Кеноша штату Вісконсін люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.

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