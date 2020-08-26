Погроми, стрілянина і перші жертви: в США продовжилися протести через поранення копами афроамериканця

Одна людина загинула і щонайменше двоє постраждали під час стрілянини в американському місті Кеноша (штат Вісконсін), де третій день тривають протести через поранення копами афроамериканця.

Після масових погромів і підпалів, сотні протестувальників стали кидатися камінням і пляшками в силовиків. Ті ж застосували у відповідь сльозогінний газ і гумові кулі, повідомляють The New York Times і Daily Mail (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що насамперед обурені діями правоохоронців активісти вимагають назвати ім'я офіцера, котрий стріляв у 29-річного Джейкоба Блейка. В іншому випадку люди погрожують розкрити особисті дані кожного копа з цієї дільниці.

Після оголошення протесту незаконними зборами владі вдалося витіснити натовп протестувальників із парку в центрі міста, водночас демонстранти "розсипалися" вулицями

Протестувальники підпалюють автомобілі, закидають авто міських служб коктейлями з палаючою сумішшю і грабують магазини. Один із місцевих жителів, на якого напали мітингувальники, відкрив у ним вогонь.

Броньований автомобіль рухається до зовнішньої сторони залізного паркану перед будівлею окружного суду, коли поліція стріляла сльозогінним газом у протестувальників

Під час акцій містяни також атакували будівлю окружного суду. Водночас протестам не завадило введення в місті комендантської години і додаткових військ Нацгвардії.

Вибух після того, як активіст штовхнув броньований автомобіль силовиків, які "розчищали" натовп протестувальників у парку

Міська влада повідомляє, що нині підраховує збитки після заворушень, які трапилися в результаті розстрілу поліцією Джейкоба Блейка. Було забито безліч будівель, зокрема й Демократичної партії округу Кеноша.

Джейкоб Блейк, батько шістьох дітей, зараз перебуває в стабільному стані в лікарні після операції

Батько і сестри Джейкоба Блейка в Кеноші (nytimes.com)

Влада міста Кеноша підраховує збитки після заворушень (Twitter Julio Rosas)

Силовики гумовими кулями стріляли у протестувальників після того, як вони проігнорували наказ очистити територію

Активісти прийшли на протест, озброєні саморобним захисним спорядженням

Протестувальник прикрився парасолькою і сховався за сміттєвим контейнером під час зіткнень біля будівлі суду округу Кеноша

Люди використовували парасольки і пластикові щити для захисту від сльозогінного газу й гумових куль силовиків

Протестувальник кидає якийсь предмет у поліцію, коли копи застосували сльозогінний газ й інші боєприпаси для боротьби з масовими заворушеннями

Жінка криками намагалася відлякувати поліцейських під час акції протесту біля будівлі суду

Чоловік стояв перед співробітниками правоохоронних органів, коли вони готувалися до зіткнення з протестувальниками

Протестувальники зібралися в шоломах і масках, а деякі тримали імпровізовані щити, готуючись до зустрічі з поліцією

Демонстранти намагалися пробратися через чорний паркан, встановлений довкола суду раніше, оскільки офіційні особи готувалися до нової ночі заворушень

Протестувальники порушили комендантську годину і зібралися біля будівлі окружного суду ввечері 26 серпня, зіткнувшись із поліцією

Правоохоронні органи благали людей покинути цей район через гучномовці на бронетранспортерах

Протестувальники кидали пляшки з водою, цеглу, петарди та інші предмети у копів, коли вони стріляли гумовими кулями і сльозогінним газом у бік натовпу

Protesters have begun to try to push over a fence in front of the courthouse in Kenosha. Sheriff's deputies in riot gear have emerged from the courthouse. Some are throwing projectiles at the officers. pic.twitter.com/mkRMuUx3TK - Bill Ruthhart (@BillRuthhart) August 26, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському місті Кеноша штату Вісконсін люди вийшли на протести через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка, яка трапилася 24 серпня.

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