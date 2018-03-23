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ПолітикаЕкономіка

"Пограти в доброго царя": Собчак спіймали на підігруванні Путіну

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Екс-кандидат в президенти Росії, журналістка Ксенія Собчак не включила в список політичних в'язнів, який передала главі держави Володимиру Путіну, прізвища кримськотатарських активістів.

Це показує, як насправді вона відноситься до окупації українського півострова. Про це написав у колонці на "Крим.Реаліі" журналіст і політолог Віталій Портников.

"Такі списки, як список Собчак - з огляду на близькість колишнього кандидата до оточення Володимира Путіна і самого президента - ретельно, скоріш за все, узгоджуються, щоб дати можливість авторитарного правителя пограти в "доброго царя" перед черговою інавгурацією. І те, що в списку немає кримськотатарських прізвищ, можна розцінити, як свідчення колективного небажання російської еліти і суспільства помічати суть колоніальної політики в Криму. Політики, в якій, на мою думку, Володимир Путін є гідним продовжувачем Катерини ІІ", - написав Портников.

Він нагадав, що імператриця знищила не лише Україну, а й цивілізацію кримськотатарського народу, крім того, почалася варварська колонізація півострова.

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"Результати цієї політики добре відомі. Як і небажання Російської держави і суспільства ці результати визнавати. Як і готовність влади Російської імперії діяти в інтересах колоністів, а Російської Федерації - в інтересах колабораціоністів. Чи змінилося щось в "рускому мірі" від Катерини до Володимира - риторичне питання", - додав журналіст.

Портников зазначив, що Собчак замовчує в списку також, що в Росії навколо кримськотатарських активістів спостерігається справжня змова мовчання.

"І те, що в питання звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова повинен був втручатися турецький президент Реджеп Ердоган - а Собчак у своєму списку замовчує про їх товаришів, і те, що переважна більшість росіян ніяк не може зрозуміти, що Крим, які б постанови про його долю хто б не брав - не територія Росії, а її нещасна колонія, говорить про стан умів у Росії навіть більше, ніж сама анексія Криму, війна на Донбасі та інші протиправні дії Кремля", - підкреслив він.

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Він уточнив, що своїми діями екс-кандидат в президенти РФ видає своє уявлення про статус Криму.

"Коли Собчак "забуває" про кримських татар чи погоджується про них забути на вимогу доброзичливців з президентської адміністрації, то мимоволі видає своє власне уявлення про статус півострова. І це уявлення мало чим відрізняється від поглядів Путіна, Навального та інших російських політиків", - резюмував Портников.

Як повідомляв "Обозреватель", новообрана омбудсмен Людмила Денисова зібралася відвідати Крим.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особи
Ксенія СобчакВолодимир ПутінВіталій Портников
Місце
Україна
Об'єкт
кримські татари
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