"Пограти в доброго царя": Собчак спіймали на підігруванні Путіну

Екс-кандидат в президенти Росії, журналістка Ксенія Собчак не включила в список політичних в'язнів, який передала главі держави Володимиру Путіну, прізвища кримськотатарських активістів.

Це показує, як насправді вона відноситься до окупації українського півострова. Про це написав у колонці на "Крим.Реаліі" журналіст і політолог Віталій Портников.

"Такі списки, як список Собчак - з огляду на близькість колишнього кандидата до оточення Володимира Путіна і самого президента - ретельно, скоріш за все, узгоджуються, щоб дати можливість авторитарного правителя пограти в "доброго царя" перед черговою інавгурацією. І те, що в списку немає кримськотатарських прізвищ, можна розцінити, як свідчення колективного небажання російської еліти і суспільства помічати суть колоніальної політики в Криму. Політики, в якій, на мою думку, Володимир Путін є гідним продовжувачем Катерини ІІ", - написав Портников.

Він нагадав, що імператриця знищила не лише Україну, а й цивілізацію кримськотатарського народу, крім того, почалася варварська колонізація півострова.

"Результати цієї політики добре відомі. Як і небажання Російської держави і суспільства ці результати визнавати. Як і готовність влади Російської імперії діяти в інтересах колоністів, а Російської Федерації - в інтересах колабораціоністів. Чи змінилося щось в "рускому мірі" від Катерини до Володимира - риторичне питання", - додав журналіст.

Портников зазначив, що Собчак замовчує в списку також, що в Росії навколо кримськотатарських активістів спостерігається справжня змова мовчання.

"І те, що в питання звільнення Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова повинен був втручатися турецький президент Реджеп Ердоган - а Собчак у своєму списку замовчує про їх товаришів, і те, що переважна більшість росіян ніяк не може зрозуміти, що Крим, які б постанови про його долю хто б не брав - не територія Росії, а її нещасна колонія, говорить про стан умів у Росії навіть більше, ніж сама анексія Криму, війна на Донбасі та інші протиправні дії Кремля", - підкреслив він.

Він уточнив, що своїми діями екс-кандидат в президенти РФ видає своє уявлення про статус Криму.

"Коли Собчак "забуває" про кримських татар чи погоджується про них забути на вимогу доброзичливців з президентської адміністрації, то мимоволі видає своє власне уявлення про статус півострова. І це уявлення мало чим відрізняється від поглядів Путіна, Навального та інших російських політиків", - резюмував Портников.

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