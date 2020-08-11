Поетеса з Білорусі вразила мережу посланням до Лукашенка. Відео

Білоруська поетеса Наташа Богданова записала жорстке звернення у формі вірша до президента своєї країни Олександра Лукашенка. Вона назвала його "Никогда ты не будешь батькою".

Відео з'явилося на YouTube-каналі дівчини. У ньому показані кадри з масових протестів у Білорусі та висловлено незгоду з політикою влади, яка вступила в силову конфронтацію з власним народом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вибори в Білорусі сфальсифіковані. Протести і зіткнення з ОМОН. Лукашенко застосував силу проти учасників протесту", – написала Богданова.

Нижче наводимо повний текст вірша.

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Никогда ты не будешь батькою...

Был ты отчимом злобным, неласковым...

Был ты всем нам чужим подлым дядькою,

Что скрывался под разными масками.

Никогда ты не слышал о честности...

С благородством, увы, не знакомый ты.

Популист ты... Ты жаждешь известности.

Но тошнит уже всех от твоей сипоты.

Никогда не узнать уважения

Тебе – жалкому узурпатору.

Как же сложно признать поражение

Деревенскому императору!

Пальцы синие, в венах катетеры,

Под глазами мешки огромнющие...

Харахоришься ты, будто тетерев –

Таракан ты с усами длюннющими!

Никогда не дождешься прощения

За пролитую кровь мирных жителей.

Никогда не найдем объяснения

Действий наших "порядка" блюстителей.

Вы с народом должны быть, не против нас!

Вы должны защищать интерес людей!

Вы должны защищать интересы масс –

Друзей, братьев-сестер ваших, их детей!

Нас публично признал ты ничтожеством.

Три процента твой рейтинг – смирись уже!

Все потуги – такое убожество!

Ждет тебя, знаешь сам ведь, какой сюжет.

Защитимся от деда трухлявого!

Мой народ, ты герой! Я тобой горжусь!

Так избавь нас, господь, от Лукавого!

С нами правда и сила! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Користувачів мережі зворушили слова авторки вірша, і вони висловили свою солідарність з озвученою позицією у коментарях.

"Тримаємо кулачки за вас. Живе Білорусь", "Живе Білорусь!!! Україна з вами, тримайтеся, брати!", "Дуже класний вірш, аж мурашки і клубок у горлі!!! Живе Білорусь", "Вільна Україна пишається вами. Живе Білорусь!", "До сліз!", "Хлопці, тримайтеся, скоро світанок. Героям слава!!! Живе Білорусь!!!" – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2014 року інтернет підірвав вірш "Никогда мы не будем братьями", який написала українська студентка Анастасія Дмитрук. Вона присвятила його подіям на Майдані та вторгненню Росії в Україну. Пізніше литовський композитор Віргіс Пупшис поклав слова Дмитрук на музику. В результаті відеоролик зібрав понад 15 млн переглядів.