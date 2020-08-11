Поетеса з Білорусі вразила мережу посланням до Лукашенка. Відео

Поетеса Наташа Богданова звернулася до Лукашенка віршем.
Білоруська поетеса Наташа Богданова записала жорстке звернення у формі вірша до президента своєї країни Олександра Лукашенка. Вона назвала його "Никогда ты не будешь батькою".
Відео з'явилося на YouTube-каналі дівчини. У ньому показані кадри з масових протестів у Білорусі та висловлено незгоду з політикою влади, яка вступила в силову конфронтацію з власним народом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Вибори в Білорусі сфальсифіковані. Протести і зіткнення з ОМОН. Лукашенко застосував силу проти учасників протесту", – написала Богданова.
Нижче наводимо повний текст вірша.
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Никогда ты не будешь батькою...
Был ты отчимом злобным, неласковым...
Был ты всем нам чужим подлым дядькою,
Что скрывался под разными масками.
Никогда ты не слышал о честности...
С благородством, увы, не знакомый ты.
Популист ты... Ты жаждешь известности.
Но тошнит уже всех от твоей сипоты.
Никогда не узнать уважения
Тебе – жалкому узурпатору.
Как же сложно признать поражение
Деревенскому императору!
Пальцы синие, в венах катетеры,
Под глазами мешки огромнющие...
Харахоришься ты, будто тетерев –
Таракан ты с усами длюннющими!
Никогда не дождешься прощения
За пролитую кровь мирных жителей.
Никогда не найдем объяснения
Действий наших "порядка" блюстителей.
Вы с народом должны быть, не против нас!
Вы должны защищать интерес людей!
Вы должны защищать интересы масс –
Друзей, братьев-сестер ваших, их детей!
Нас публично признал ты ничтожеством.
Три процента твой рейтинг – смирись уже!
Все потуги – такое убожество!
Ждет тебя, знаешь сам ведь, какой сюжет.
Защитимся от деда трухлявого!
Мой народ, ты герой! Я тобой горжусь!
Так избавь нас, господь, от Лукавого!
С нами правда и сила! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
Користувачів мережі зворушили слова авторки вірша, і вони висловили свою солідарність з озвученою позицією у коментарях.
"Тримаємо кулачки за вас. Живе Білорусь", "Живе Білорусь!!! Україна з вами, тримайтеся, брати!", "Дуже класний вірш, аж мурашки і клубок у горлі!!! Живе Білорусь", "Вільна Україна пишається вами. Живе Білорусь!", "До сліз!", "Хлопці, тримайтеся, скоро світанок. Героям слава!!! Живе Білорусь!!!" – пишуть люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2014 року інтернет підірвав вірш "Никогда мы не будем братьями", який написала українська студентка Анастасія Дмитрук. Вона присвятила його подіям на Майдані та вторгненню Росії в Україну. Пізніше литовський композитор Віргіс Пупшис поклав слова Дмитрук на музику. В результаті відеоролик зібрав понад 15 млн переглядів.