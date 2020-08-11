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Поетеса з Білорусі вразила мережу посланням до Лукашенка. Відео

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Світ
2,1 т.
Поетеса Наташа Богданова звернулася до Лукашенка віршем

Поетеса Наташа Богданова звернулася до Лукашенка віршем.

Білоруська поетеса Наташа Богданова записала жорстке звернення у формі вірша до президента своєї країни Олександра Лукашенка. Вона назвала його "Никогда ты не будешь батькою".

Відео з'явилося на YouTube-каналі дівчини. У ньому показані кадри з масових протестів у Білорусі та висловлено незгоду з політикою влади, яка вступила в силову конфронтацію з власним народом (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вибори в Білорусі сфальсифіковані. Протести і зіткнення з ОМОН. Лукашенко застосував силу проти учасників протесту", – написала Богданова.

Нижче наводимо повний текст вірша.

***

Никогда ты не будешь батькою...

Был ты отчимом злобным, неласковым...

Был ты всем нам чужим подлым дядькою,

Что скрывался под разными масками.

Никогда ты не слышал о честности...

С благородством, увы, не знакомый ты.

Популист ты... Ты жаждешь известности.

Но тошнит уже всех от твоей сипоты.

Никогда не узнать уважения

Тебе – жалкому узурпатору.

Как же сложно признать поражение

Деревенскому императору!

Пальцы синие, в венах катетеры,

Под глазами мешки огромнющие...

Харахоришься ты, будто тетерев –

Таракан ты с усами длюннющими!

Никогда не дождешься прощения

За пролитую кровь мирных жителей.

Никогда не найдем объяснения

Действий наших "порядка" блюстителей.

Вы с народом должны быть, не против нас!

Вы должны защищать интерес людей!

Вы должны защищать интересы масс –

Друзей, братьев-сестер ваших, их детей!

Нас публично признал ты ничтожеством.

Три процента твой рейтинг – смирись уже!

Все потуги – такое убожество!

Ждет тебя, знаешь сам ведь, какой сюжет.

Защитимся от деда трухлявого!

Мой народ, ты герой! Я тобой горжусь!

Так избавь нас, господь, от Лукавого!

С нами правда и сила! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Користувачів мережі зворушили слова авторки вірша, і вони висловили свою солідарність з озвученою позицією у коментарях.

"Тримаємо кулачки за вас. Живе Білорусь", "Живе Білорусь!!! Україна з вами, тримайтеся, брати!", "Дуже класний вірш, аж мурашки і клубок у горлі!!! Живе Білорусь", "Вільна Україна пишається вами. Живе Білорусь!", "До сліз!", "Хлопці, тримайтеся, скоро світанок. Героям слава!!! Живе Білорусь!!!" – пишуть люди.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2014 року інтернет підірвав вірш "Никогда мы не будем братьями", який написала українська студентка Анастасія Дмитрук. Вона присвятила його подіям на Майдані та вторгненню Росії в Україну. Пізніше литовський композитор Віргіс Пупшис поклав слова Дмитрук на музику. В результаті відеоролик зібрав понад 15 млн переглядів.

БілорусьПротести у БілорусіОлександр Лукашенко
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