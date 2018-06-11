Подвійний підхід до Росії: у Італії підтримали НАТО

Італія буде підтримувати політику подвійного підходу НАТО у відносинах з Росією.

Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає Huffingtonpost.it.

"Ми обговорили делікатну тему відносин з Росією. Після кризи в Україні в 2014 році НАТО дотримується лінії "подвійного підходу" (оборона і стримування одночасно з діалогом - ред.). Ми підтверджуємо прихильність до цього підходу", - сказав він.

За словами Конте, антиросійські санкції мають бути не самоціллю, а інструментом, який "не буде пригнічувати розвиток здорових відносин з російським громадянським суспільством".

Як повідомляв OBOZREVATEL 5 червня Джузеппе Конте заявив, що новий уряд буде домагатися зняття санкцій з Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні.

У відповідь на це генсек НАТО заявив, що про перегляд санкцій проти Росії можна говорити тільки після зміни поведінки Кремля.