"Подумаєш, захопили кораблі": Цимбалюк розніс подругу Путіна за загравання з Кремлем

Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка є подругою президента Росії Володимира Путіна, зайняла несправедливу позицію по відношенню до України.

Незважаючи на те, що вона дотримується загальноєвропейського підходу, який засуджує збройну агресію на Донбасі, Кнайсль також не виключає частку провини України в стосунках з окупантами. Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дуже цікава позиція австрійців. Вони як дійсно нейтральна країна критикують всіх потроху. Трішечки покритикували Україну і, звісно, дісталося і російським партнерам. Мені не подобається такий підхід австрійців, тому що вони, ніби як намагаючись зберегти нейтральність і рівновіддаленість від Росії і України, транслюють тезу, що обидві сторони винні", — говорить він.

Путін і Кнайсль kp.ru

Як приклад Цимбалюк привів невдоволення Кнайсль тим, що Україна не допустила російських спостерігачів на вибори, а Росія захопила українські військові кораблі в Керченській протоці.

"Подумаєш, вона захопила три військових кораблі і команди посадила їх у СІЗО. І ще десятки людей знаходяться в статусі політв'язнів, ми так їх сприймаємо, в російських в'язницях. І особливо шансу на їх повернення немає. Але різниця тільки в тому, що від дій України в частині виборів не постраждав жоден громадянин Російської Федерації", — обурився журналіст.

Підсумовуючи, Цимбалюк додав, що така риторика глави МЗС Австрії нагадує йому лише спробу обернути в красиву обгортку газові справи з Росією. Адже Кнайсль прямо сказала, що вона буде дуже незадоволена, якщо американці все-таки втілять в життя свої погрози і введуть санкції проти компаній, які будують "Північний потік-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2018 року президент РФ Володимир Путін відвідав весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, де навіть станцював з нею танець.

У березні Кнайсль розкрила подробиці візиту Путіна на її весілля. Дипломат зазначила, що глава Кремля прибув на торжество, як приватна особа. Також вона розповіла, що знає його вже 18 років.

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