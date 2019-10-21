Подруга Путіна закликала вигнати Туреччину з НАТО

Лідер французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен, яка відома своєю симпатією до лідера РФ Володимиру Путіна, закликала виключити Туреччину з НАТО.

Приводом для такої заяви стало проведення Туреччиною військової операції на території Сирії, передає Teller Report.

Марін Ле Пен вважає, що Туреччина порушила критерії перебування в НАТО. Також вона розкритикувала Євросоюз.

"Євросоюз нічого не робить з приводу військової операції Туреччини в Сирії", – обурювалася Ле Пен.

Лідер французьких націоналістів також запропонувала зупинити надання фінансової допомоги Туреччини як потенційного кандидата в ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 жовтня стало відомо, що Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку, після того як президент оголосив про початок нової військової операції.

Після цього Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "внерамочние" дії.

15 жовтня глава США ввів санкції проти Міноборони і Міненергетики Туреччини, а також трьох посадових осіб цієї країни через військової операції в Сирії.

16 жовтня Трамп закликав Туреччину закінчити операцію і пригрозив новими санкціями. Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь підкреслив, що він "ніколи не оголосить про припинення вогню" в північно-східній Сирії.

Ердоган також принизив главу Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маасу, публічно назвавши його "дилетантом". Різка заява він зробив після повідомлення німецького міністра про намір обмежити експорт озброєнь Анкарі через ситуацію в Сирії.