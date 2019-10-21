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21 жовтня • оновлено в 09:39
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Подруга Путіна закликала вигнати Туреччину з НАТО

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Лідер французької партії Національне об'єднання Марін Ле Пен, яка відома своєю симпатією до лідера РФ Володимиру Путіна, закликала виключити Туреччину з НАТО.

Приводом для такої заяви стало проведення Туреччиною військової операції на території Сирії, передає Teller Report.

Марін Ле Пен вважає, що Туреччина порушила критерії перебування в НАТО. Також вона розкритикувала Євросоюз.

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"Євросоюз нічого не робить з приводу військової операції Туреччини в Сирії", – обурювалася Ле Пен.

Лідер французьких націоналістів також запропонувала зупинити надання фінансової допомоги Туреччини як потенційного кандидата в ЄС.

Марін Ле Пен і Путін

Марін Ле Пен і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Марін Ле Пен
Місце
Франція
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гораздо проще "выключить" саму Лепеншу
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0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Когда х0хлы высадятся на Марсе чтобы колонизировать его, первыми их встретят несомненно "друзья Путина")
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2
1
филипп филипыч
филипп филипыч
куда ни глянь везде в мире друзья и подруги путина. странная изолента какая то))
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10
3
2 из 4 ответов | показать все
филипп филипыч
филипп филипыч
Он Алекс, ага ага рф всех скупила. а украину скупила ваще с потрохом)))
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3
Петров Иван
Петров Иван
Он Алекс, РФ давно купила весь мир, держатся только оплоты демократии - ИГИЛ, Украина и Литва!
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