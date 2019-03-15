Подруга Путіна публічно осоромилася, намагаючись пожартувати. Відео

У Росії голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заплуталася, намагаючись переказати меми про російські закони.

Про це вона заявила на засіданні науково-експертної ради при голові верхньої палати парламенту РФ.

"Вчора тільки прийняли закони (сенатора Андрія) Клішаса, а сьогодні вже нові меми: критикуєш владу — підпадеш під закон про образу... точніше, похвалиш владу... посвариш владу – підпадеш під закон про ... Критикуєш владу – підпадеш під закон про образу влади, похвалиш владу – підпадеш під закон про фейкові новини. І так, і так покарання", – розповіла жарт із декількома помилками топ-політик за президента РФ Володимира Путіна.

Валентина Матвієнко і Володимир Путін

Валентина Матвієнко і Володимир Путін

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