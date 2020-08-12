Подорослішали і виросли: головний редактор NEXTA висловився про союз Білорусі і Росії

Головний редактор Telegram-каналу NЕХТА Роман Протасевич вважає, що більшість білорусів не хотіли б об'єднання з Росією.

В інтерв'ю "Гордону" він розповів, що вже виросло занадто багато нових поколінь, які хочуть жити у вільній країні.

"Я переконаний, абсолютна більшість білорусів не хотіли б об'єднання з РФ, не хотіли б стати частиною сучасної Російської імперії або відроджувати Радянський Союз. Покоління, яке цього хотіло, подорослішало, і виросло занадто багато нових поколінь, які хочуть жити у вільній країні, у відкритому світі, подорожувати, розвиватися", – сказав Протасевич.

На думку журналіста, входження до складу Росії привело б до втрати суверенітету і не тільки.

"Я особисто людина з прозахідними поглядами і виступаю проти поглибленої інтеграції та Союзної держави. Те, як воно виглядає зараз, для Білорусі означає не тільки втрату суверенітету, а й входження до складу країни, яка вважається міжнародним терористом і міжнародним ізгоєм. Зовсім не хочеться такої долі ані для своєї країни, ані для білорусів", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого інтерв'ю "Гордону" Олександр Лукашенко заявив, що білоруси не сприймуть об'єднання з Росією навіть за найвигідніших умов.