Лукашенко знатно щёлкнул Кремль по носу, арестовав 33 российских "богатыря" из ЧВК "Вагнер", которых послала не РФ, а Запад, как заверил 4 августа депутат от КПРФ Леонид Калашников, возглавляющий думский комитет по делам СНГ. В тот же день Лукашенко пожаловался: есть сигнал – на юге Беларуси бродит ещё одна такая группа "путешественников" и он вынужден отвлекаться от сбора урожая и ловить их. Пообещал отловить. В Беларуси вслед за Черногорией заговорили о попытке переворота и вслед за США, Великобританией, Францией, Германией и другими странами о вмешательстве в их выборы России.

Разумеется, лично Лукашенко не будет гоняться по лесам и полям за российскими или русскими чудо-богатырями. В этом же выступлении 4 августа он сделал ещё и подножку Кремлю, – взял и сказал, что в Беларуси всегда жили и живут в мире: белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки и евреи. Российские СМИ, цитируя Лукашенко, россиян из его речи удалили, – "бацька" зацепил слишком неприятную тему для Москвы, но видеозапись не все подчистили. Его обвинение Кремлю о том, что Россия сменила братские отношения с Беларусью на партнёрские и за эту измену он теперь будет строить с ней точно такие же партнёрские отношения как с США, ЕС, Китаем и некой "дальней дугой" – можно назвать броском через бедро, если продолжить использовать борцовские термины. Обещание направить белорусских военных в те страны, которые о том просят, и чихать хотелось, что скажет об этом Москва, похоже на удар под дых. Угроза "бацьки", что РФ полыхнёт до Владивостока, если устроит переворот в Беларуси, – и вовсе похоже на запрещённый удар в пах. От последнего у кремлёвцев даже "ля" куда-то закатилось, и они среагировали пока крайне блекло, без всякой задоринки.

Если поверить Лукашенко, то того и гляди, отряды белорусских партизан объявятся в тайге и тундре, чтобы соединиться с действующими там "бандеровцами", литовскими "лесными братьями" и различными "приморскими партизанами" из аборигенов. Киселёв и Соловьёв скоро об этом известят, поскольку в Беларуси выборы, которые могут стать затяжными, и в этот раз Кремль наезжает на Лукашенко не так примитивно, как в сериале "Крёстный "бацька". В спецслужбах РФ таки поняли, что в Беларуси уже нельзя работать только колхозными советскими методами и стали расти над собой. Но на данный момент разбушевавшийся всерьёз Лукашенко и его спецслужбы мочат россиян их же методами и в рамках советских понятий, как тому учила когда-то "бацьку" коммунистическая партия.

Информационная война России с Беларусью из вежливо-гибридной переходит в более высокую фазу, так что не только спецслужбам, но и пропагандистам скоро дадут полный "зелёный свет" на белорусском фронте. Тогда в студии у Соловьёва рядом с украинским и польским мальчиком для битья появится белорусский, а Киселёв будет комментировать аресты ФСБ "белорусских партизан", поскольку "вагнеровцев" надо на кого выменивать, и точно не на газ. Лавров от имени Кремля публично обещал их вытащить, а цену на газ Москва для белорусов снижать не хочет. Если не хочет, то придётся менять на что-то другое, иначе Лукашенко передаст их в Украину, а этого нельзя допустить ни за что.

Это будет больше, чем просто провал, поскольку из Киева они вскоре полетят не в Стамбул или в Венесуэлу и на Кубу, а по столицам Европы и крупным городам США с исповедью о делах российского империализма. Лучший подарок под выборы для Трампа сложно придумать. Профессор Соловей зря предлагает Лукашенко в случае провала на выборах бежать в арабские страны, – за поимку и передачу "вагнеровцев" в Украину его охотно приютят во многих странах Европы, США и Канаде.

Турне хора "Лукашенко и "вагнеровцы" ожидает несомненный триумф, на фоне которого станут отказывать в гастролях хору им. Александрова и всем российским труппам. После дисквалификации российских спортсменов произойдёт и логичная дисквалификация артистов и других "митців" из РФ. Сами "вагнеровцы" в город своей мечты – Стамбул, вероятно, всё-таки попадут, но будут последними представителями российской эстрады, побывавшими в нём.

Если Лукашенко не станет в очередной раз президентом, то "вагнеровцев" он выдаст в Украину однозначно, чтобы отомстить Кремлю. Не знаю, сколько процентов к рейтингу ему добавило их задержание, но у него появился мощнейший инструмент для давления на Кремль, который теперь поставлен перед выбором: оставить Лукашенко в покое и думать, что предложить ему в обмен на "вагнеровцев" или готовиться к глобальному поражению на информационном фронте и потом с удивлением ныть: откуда в мире берётся столько русофобии. Оттуда и берётся, – из России.

Разумеется, автор столь сильной и блестяще стартовавшей операции не Лукашенко, а некие люди в белорусском КГБ, красиво насадившие на палку московских "чекистов". Настолько красиво, что тот же профессор Соловей 4 августа неожиданно заговорил о "белорусском сценарии" для РФ по устранению Путина. Профессор, увы, не развил эту тему и быстро перешёл на другие.

Но в отношении Беларуси несложно сделать вывод: окружение Лукашенко морально готово отправить его на заслуженную пенсию, но не в данный момент, поскольку считает ситуацию неподходящей. Если выборы пройдут по сценарию этих людей, то Лукашенко в последний раз станет президентом, но не добудет каденцию до конца. Через года два, а может и раньше, он добровольно по просьбе этих товарищей оставит пост. Спаянное правление колхоза может отправить в отставку самого упрямого председателя, если очень захочет.

В Беларуси к этому, похоже, готовы морально и правление, и председатель, и половина "колхозников", но мешают спецслужбы Кремля, где до сих пор по-советски полагают, что председателя колхоза избирают не на общем собрании, и даже не на заседании правления, а назначают и присылают из Москвы. В Хабаровске пытаются избавить Москву от такого заблуждения. Теперь очередь белорусов сделать это, и возможностей у них больше, чем у хабаровчан.