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Подножка Кремлю от Лукашенко

Сергій Климовський
Сергій Климовський
Світ
9,3 т.
Подножка Кремлю от Лукашенко

Лукашенко знатно щёлкнул Кремль по носу, арестовав 33 российских "богатыря" из ЧВК "Вагнер", которых послала не РФ, а Запад, как заверил 4 августа депутат от КПРФ Леонид Калашников, возглавляющий думский комитет по делам СНГ. В тот же день Лукашенко пожаловался: есть сигнал – на юге Беларуси бродит ещё одна такая группа "путешественников" и он вынужден отвлекаться от сбора урожая и ловить их. Пообещал отловить. В Беларуси вслед за Черногорией заговорили о попытке переворота и вслед за США, Великобританией, Францией, Германией и другими странами о вмешательстве в их выборы России.

Разумеется, лично Лукашенко не будет гоняться по лесам и полям за российскими или русскими чудо-богатырями. В этом же выступлении 4 августа он сделал ещё и подножку Кремлю, – взял и сказал, что в Беларуси всегда жили и живут в мире: белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки и евреи. Российские СМИ, цитируя Лукашенко, россиян из его речи удалили, – "бацька" зацепил слишком неприятную тему для Москвы, но видеозапись не все подчистили. Его обвинение Кремлю о том, что Россия сменила братские отношения с Беларусью на партнёрские и за эту измену он теперь будет строить с ней точно такие же партнёрские отношения как с США, ЕС, Китаем и некой "дальней дугой" – можно назвать броском через бедро, если продолжить использовать борцовские термины. Обещание направить белорусских военных в те страны, которые о том просят, и чихать хотелось, что скажет об этом Москва, похоже на удар под дых. Угроза "бацьки", что РФ полыхнёт до Владивостока, если устроит переворот в Беларуси, – и вовсе похоже на запрещённый удар в пах. От последнего у кремлёвцев даже "ля" куда-то закатилось, и они среагировали пока крайне блекло, без всякой задоринки.

Если поверить Лукашенко, то того и гляди, отряды белорусских партизан объявятся в тайге и тундре, чтобы соединиться с действующими там "бандеровцами", литовскими "лесными братьями" и различными "приморскими партизанами" из аборигенов. Киселёв и Соловьёв скоро об этом известят, поскольку в Беларуси выборы, которые могут стать затяжными, и в этот раз Кремль наезжает на Лукашенко не так примитивно, как в сериале "Крёстный "бацька". В спецслужбах РФ таки поняли, что в Беларуси уже нельзя работать только колхозными советскими методами и стали расти над собой. Но на данный момент разбушевавшийся всерьёз Лукашенко и его спецслужбы мочат россиян их же методами и в рамках советских понятий, как тому учила когда-то "бацьку" коммунистическая партия.

Информационная война России с Беларусью из вежливо-гибридной переходит в более высокую фазу, так что не только спецслужбам, но и пропагандистам скоро дадут полный "зелёный свет" на белорусском фронте. Тогда в студии у Соловьёва рядом с украинским и польским мальчиком для битья появится белорусский, а Киселёв будет комментировать аресты ФСБ "белорусских партизан", поскольку "вагнеровцев" надо на кого выменивать, и точно не на газ. Лавров от имени Кремля публично обещал их вытащить, а цену на газ Москва для белорусов снижать не хочет. Если не хочет, то придётся менять на что-то другое, иначе Лукашенко передаст их в Украину, а этого нельзя допустить ни за что.

Это будет больше, чем просто провал, поскольку из Киева они вскоре полетят не в Стамбул или в Венесуэлу и на Кубу, а по столицам Европы и крупным городам США с исповедью о делах российского империализма. Лучший подарок под выборы для Трампа сложно придумать. Профессор Соловей зря предлагает Лукашенко в случае провала на выборах бежать в арабские страны, – за поимку и передачу "вагнеровцев" в Украину его охотно приютят во многих странах Европы, США и Канаде.

Турне хора "Лукашенко и "вагнеровцы" ожидает несомненный триумф, на фоне которого станут отказывать в гастролях хору им. Александрова и всем российским труппам. После дисквалификации российских спортсменов произойдёт и логичная дисквалификация артистов и других "митців" из РФ. Сами "вагнеровцы" в город своей мечты – Стамбул, вероятно, всё-таки попадут, но будут последними представителями российской эстрады, побывавшими в нём.

Если Лукашенко не станет в очередной раз президентом, то "вагнеровцев" он выдаст в Украину однозначно, чтобы отомстить Кремлю. Не знаю, сколько процентов к рейтингу ему добавило их задержание, но у него появился мощнейший инструмент для давления на Кремль, который теперь поставлен перед выбором: оставить Лукашенко в покое и думать, что предложить ему в обмен на "вагнеровцев" или готовиться к глобальному поражению на информационном фронте и потом с удивлением ныть: откуда в мире берётся столько русофобии. Оттуда и берётся, – из России.

Разумеется, автор столь сильной и блестяще стартовавшей операции не Лукашенко, а некие люди в белорусском КГБ, красиво насадившие на палку московских "чекистов". Настолько красиво, что тот же профессор Соловей 4 августа неожиданно заговорил о "белорусском сценарии" для РФ по устранению Путина. Профессор, увы, не развил эту тему и быстро перешёл на другие.

Но в отношении Беларуси несложно сделать вывод: окружение Лукашенко морально готово отправить его на заслуженную пенсию, но не в данный момент, поскольку считает ситуацию неподходящей. Если выборы пройдут по сценарию этих людей, то Лукашенко в последний раз станет президентом, но не добудет каденцию до конца. Через года два, а может и раньше, он добровольно по просьбе этих товарищей оставит пост. Спаянное правление колхоза может отправить в отставку самого упрямого председателя, если очень захочет.

В Беларуси к этому, похоже, готовы морально и правление, и председатель, и половина "колхозников", но мешают спецслужбы Кремля, где до сих пор по-советски полагают, что председателя колхоза избирают не на общем собрании, и даже не на заседании правления, а назначают и присылают из Москвы. В Хабаровске пытаются избавить Москву от такого заблуждения. Теперь очередь белорусов сделать это, и возможностей у них больше, чем у хабаровчан.

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БілорусьОлександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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