"Подивіться на Донбас": Цимбалюк назвав загрозу ідеї "Європа від Лісабона до Владивостока"

Європейським лідерам слід подивитися на те, що трапилося з Донбасом після російського вторгнення, перш ніж підтримувати ідею про "Європу від Лісабона до Владивостока".

Про це у своєму відеоблозі попередив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Рано чи пізно всі отримають те, що хочуть. Україна хоче миру? Хоче. На президентських виборах за що у нас голосували? За мир. І ось, здається, ми отримаємо те, що хотіли. Не просто так Сергій Лавров розмірковує на тему єдиної Європи від Лісабона до Владивостока", – зазначив він.

Разом з тим, Цимбалюк висловив упевненість у тому, що насправді уявлення про такий єдиний простір дуже відрізняються у Росії та Європи. Адже країну-агресор влаштував би тільки формат "від Владивостока до Лісабона".

"Різниця суттєва. Це дуже добре видно на Донбасі. Тому що Донбас окупований – це якраз концепція від Владивостока до Лісабона. З усіма наслідками, що випливають: комендантська година, відсутність свободи пересування і купа інших ніштяків, які несе "русскій мір", – застеріг Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

До того ж, зазначив журналіст, незабаром президентські повноваження лідера Росії Володимира Путіна закінчаться і йому доведеться подбати про своє подальше політичне майбутнє. Ймовірно, він розгляне два варіанти – знову тимчасово призначить президентом Дмитра Медведєва або змінить коло своїх повноважень.

У разі реалізації останнього варіанту Путін захоче стати лідером тієї самої "об'єднаної" Європи від Владивостока до Лісабона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним лідер Франції Еммануель Макрон заявив, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

Примітно, що у своїй вступній промові на зустрічі з Путіним Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликавши поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

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