Поділить з іншою країною: розкрито підступний план Росії в Європі

Росія і Китай є головними зовнішньополітичними викликами для ЄС, оскільки вони хочуть розділити Європу.

Про це в рамках спільної дискусії щодо майбутнього Євросоюзу у Варшаві заявив глава німецької дипломатії Хайко Маас, передає "Укрінформ".

"Такі країни, як Китай або Росія хочуть поділити Європу на користь своїх інтересів", – зазначив Маас.

Росія і ЄС Вестник Кавказа

На думку дипломата, після виходу Великобританії з ЄС зміститься сила тяжіння в Співтоваристві. Отже, такі країни, як Італія, Іспанія і Польща будуть змушені по-новому поглянути на свою роль в ЄС.

Погодився з позицією Мааса також і глава МЗС Польщі Яцек Чапутович. "Ми бачимо такі виклики з боку Китаю або Росії", – заявив він, вказавши на спроби обох країн посилити вплив у Європі.

За словами Чапутовича, одним із ключових питань є досягнення консенсусу щодо санкцій ЄС проти Росії, незважаючи на те, що деякі країни не підтримують цього рішення.

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в країнах Європи джерелом найбільших загроз для своєї безпеки назвали Росію та США.

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