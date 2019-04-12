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Поділить з іншою країною: розкрито підступний план Росії в Європі

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Росія і Китай є головними зовнішньополітичними викликами для ЄС, оскільки вони хочуть розділити Європу.

Про це в рамках спільної дискусії щодо майбутнього Євросоюзу у Варшаві заявив глава німецької дипломатії Хайко Маас, передає "Укрінформ".

"Такі країни, як Китай або Росія хочуть поділити Європу на користь своїх інтересів", – зазначив Маас.

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Росія і ЄС

Росія і ЄС

Вестник Кавказа

На думку дипломата, після виходу Великобританії з ЄС зміститься сила тяжіння в Співтоваристві. Отже, такі країни, як Італія, Іспанія і Польща будуть змушені по-новому поглянути на свою роль в ЄС.

Погодився з позицією Мааса також і глава МЗС Польщі Яцек Чапутович. "Ми бачимо такі виклики з боку Китаю або Росії", – заявив він, вказавши на спроби обох країн посилити вплив у Європі.

За словами Чапутовича, одним із ключових питань є досягнення консенсусу щодо санкцій ЄС проти Росії, незважаючи на те, що деякі країни не підтримують цього рішення.

Поділить з іншою країною: розкрито підступний план Росії в Європі

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в країнах Європи джерелом найбільших загроз для своєї безпеки назвали Росію та США.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійська воєнна загроза
Теги
Європейський СоюзЄвросоюз
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
тфу
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина, по любому, останется за Россией. Страна из неё не может получиться, но, как федеральный округ будет служить.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Смешно, но пусть деруться)))) пока люди их нах посылают))
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