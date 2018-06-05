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"Подбурювач": в США висунули нові звинувачення екс-політтехнологові Януковича

1.7тЧитати новину російською

Спецпрокурор США Роберт Мюллер звинуватив колишнього главу штабу Дональда Трампа Пола Манафорта в тому, що той нібито намагався вплинути на свідків у його справі.

У зв'язку з цим спецпрокурор попросив федерального суддю переглянути умови звільнення Манафорта або скасувати це рішення взагалі, пише The New York Times.

За даними Мюллера, підозрюваний намагався зв'язатися зі свідками по телефону, через посередника за допомогою зашифрованої програми обміну повідомленнями.

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Один зі свідків нібито розповів, що Манафорт намагався "підбурити до лжесвідчення". Також двоє свідків надали ФБР відповідні тексти повідомлень.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув звинувачення Гейтсу і Манафорту щодо відмивання грошей і відсутності реєстрації іноземного агента при заняттях лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду. Вони не визнали своєї провини.

Манафорту інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу по лобіюванню, зокрема, інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня 2018 року суд засудив першого підозрюваного у справі Манафорта адвоката Алекса ван дер Зваана.

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Тема
Вибори в США
Особи
Роберт МюллерПол МанафортДональд ТрампВіктор Янукович
Місце
США
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