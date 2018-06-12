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Микола Полозов
Микола Полозов
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Подавляющее большинство россиян - украинофобы

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О нашумевшем тексте Лимонова-Кашина об Олеге Сенцове

С начала оккупации Крыма и российской военной агрессии на Востоке Украины стало понятно кто есть кто в российском обществе. Подавляющее большинство - украинофобы, среди которых тайные и явные имперцы, запутинцы и совкодрочеры и прочая подобная публика.

Олег Кашин не исключение. Он публично занимает имперскую позицию по отношению к Украине и украинцам.

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Кого-то из политзаключенных в России удастся вытащить

Кроме того, его манера без кавычек и подписей давать чужие тексты в своих аккаунтах зачастую не просто информирование своих подписчиков о точках зрения других авторов и приглашение поиграть в игру "угадайте чей текст", но и выражение эмоций и отношение к озвученной в тексте проблеме самого Кашина.

В опубликованном Кашиным лимоновском мерзком тексте про Сенцова, как мне кажется, Кашин, в силу своей антиукраинской позиции, солидарен с Лимоновым.

В этом Кашин абсолютно последователен. И паскуден.

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Автор
Микола ПолозовМикола Полозов
Теми
анексія КримуУкраїнські політв'язні в Росії
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Николая Полозова
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