"Подати на нац*ків у суд!" На Кремль-ТВ влаштували істерику через синьо-жовту мітку

На пропагандистському телебаченні РФ закликали подати в суд на українців, які розмалювали російські вагони на Львівщині написами "Слава Україні".

Скандал розгорівся в ефірі програми "60 минут" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, дискусію почала ведуча Ольга Скабеєєа, відома українофобськими висловлюваннями. "Ветерани АТО у Львівській області розшукали на вокзалі 69 вагонів вугілля, як вони стверджують, з Росії, і поставили на них жовто-блакитну мітку", – сказала вона.

На Кремль-ТВ влаштували істерику через синьо-жовту мітку на вагонах

В ефірі привели коментар жителя Львівщини. "Ми не згодні, з тим, що країна-агресор поставляє нам вугілля. Ми повинні платити їй гроші, за які вона збагачується і робить собі нову зброю, і все це йде до нас, в Україну", – обурився він.

Скабєєва з чоловіком влаштували істерику через вагони на Львівщині Скріншот з відео

Це викликало істерику у співведучого і чоловіка Скабєєвої Євгенія Попова. "Ми зараз повинні зібратися і запропонувати РЖД подати в усі суди за псування державного майна, тому що ці нац*ки нам всі вагони зіпсували! Нехай відмивають!" – вибухнув він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український військовий вивів Скабєєву обіцянкою повернути Крим і Донбас.

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