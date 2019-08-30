Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов перепостив на своїй сторінці в Instagram безглузде вкидання ще одного рупора Кремля Олександра Сладкова про те, що полк "Азов" нібито бомбить мирне населення Донбасу снарядами з символікою нацистів.

Цей фейк спочатку з'явився на Telegram-каналі "Сладков +", а потім був підхоплений одіозним російським телеведучим.

"Донбас: перемир'я летить під три чорти!!! Бої йдуть там, де давно вже було тихо. Убиті, поранені солдати "ДНР". Тільки за цей день: четверо бійців "ДНР" загинули, троє потрапили в полон (націоналісти "Азову", за даними військових, двох вже вбили, над одним знущаються і не передають в СБУ). І п'ятеро поранені", – йдеться в брехливому повідомленні поплічників окупантів.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Більш того, на фото, яким поділилися Сладков і Соловйов, зображений нібито саморобний снаряд, на якому олівцем намальовані символи СС. "На фото – "подарунок "жителям "ДНР" від українського "Азову", – підписали її неадекватні пропагандисти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ніч на 29 серпня "Азов" ліквідував чотирьох окупантів, взяв у полон одного і захопив зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

При цьому терористи "ДНР" озвучили свою версію того, що сталося. За їх словами, полонених взагалі нібито троє. А втрати вбитими вони зменшили з чотирьох до однієї людини.

Пізніше "Азов" показав фото полоненого єфрейтора "ДНР" Попова. Він зізнався, що терористами командують росіяни і дав інші важливі свідчення.

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