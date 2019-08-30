Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"Подарунок від "Азову": Соловйов зганьбився безглуздим фейком про "фашистів"

Читати матеріал російською

Топпропагандист Кремля Володимир Соловйов перепостив на своїй сторінці в Instagram безглузде вкидання ще одного рупора Кремля Олександра Сладкова про те, що полк "Азов" нібито бомбить мирне населення Донбасу снарядами з символікою нацистів.

Цей фейк спочатку з'явився на Telegram-каналі "Сладков +", а потім був підхоплений одіозним російським телеведучим.

"Донбас: перемир'я летить під три чорти!!! Бої йдуть там, де давно вже було тихо. Убиті, поранені солдати "ДНР". Тільки за цей день: четверо бійців "ДНР" загинули, троє потрапили в полон (націоналісти "Азову", за даними військових, двох вже вбили, над одним знущаються і не передають в СБУ). І п'ятеро поранені", – йдеться в брехливому повідомленні поплічників окупантів.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Подарунок від "Азову": Соловйов зганьбився безглуздим фейком про "фашистів"

Новини
"Альтернативна Росія!" Соловйов пояснив схибленість на темі України

Більш того, на фото, яким поділилися Сладков і Соловйов, зображений нібито саморобний снаряд, на якому олівцем намальовані символи СС. "На фото – "подарунок "жителям "ДНР" від українського "Азову", – підписали її неадекватні пропагандисти.

https://t.me/Sladkov_plus ДОНБАС: ПЕРЕМИР'Я летить ПІД ОТКОС !!!!!!! БОЇ ЙДУТЬ ТАМ, ДЕ ДАВНО ВЖЕ БУЛО ТИХО. Григорівка під обстрілом. Убиті, поранені солдати ДНР. Що стояла в перші тижні перемир'я тиша доводить: ситуація в рядах ВСУ контролюється Києвом бездоганно. І ось тепер, тільки за цей день: четверо бійців ДНР загинули, троє потрапили в полон (націоналісти "Азова", за даними військових двох вже вбили, над одним знущаються і не передають в СБУ). І п'ятеро поранені. Такий наказ Києва? А чому ні? Активізація дій ЗСУ під Тельманове. Так там же було тихо !!! Навіщо?!?!? І ось ще: зараз, на ніч, знову йде обстріл Зайцеве. Горить будинок. На фото - "подарунок" жителям ДНР від українського "Азова".

Публікація від Володимир Соловйов (@vrsoloviev)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у ніч на 29 серпня "Азов" ліквідував чотирьох окупантів, взяв у полон одного і захопив зброю і документи, що доводять порушення російськими найманцями Мінських угод.

  • При цьому терористи "ДНР" озвучили свою версію того, що сталося. За їх словами, полонених взагалі нібито троє. А втрати вбитими вони зменшили з чотирьох до однієї людини.

  • Пізніше "Азов" показав фото полоненого єфрейтора "ДНР" Попова. Він зізнався, що терористами командують росіяни і дав інші важливі свідчення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
"Азов"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
14
27
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Игорь Игорь
Игорь Игорь
Судя по фото, азовцы, по приколу, им в окоп туалетный ёршик кинули. А они его руками лапают, селфи делают и на всю расею показывают)))) В 40% скрепной, туалеты на улицах. Они там не все ершик видели. ))) ПцААны! Это расческа такая. Чешитесь на здоровье, теперь она ваша!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Грищук Руслан
Грищук Руслан
Зараз кремлеботи з Лахти та Ольгіно в коментарях будуть верещати, що це "правда, распятий мальчік бил".
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Вове Соловьеву простительно.Он пропагандон и имеет за это деньги и весьма немалые.А вот обитатели лаптелэнда.Они что, бляяятьтьть,продолжают верить в эту куйню????!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...