Подарована Лаврову ікона з Луганська спровокувала міжнародний скандал. Фото

Глава Президії Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додік 14 грудня подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову позолочену ікону XVIII століття, написану в Луганську. Через такий подарунок спалахнув міжнародний скандал.

Як повідомляє агентство Srna, на іконі, імовірно, зображений Миколай Чудотворець. На зворотному боці образу є відбиток: "УРСР. Народний комітет освіти. Укрнауки. Одеська крайова комісія" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Посольство України в Боснії і Герцеговині відразу ж направив ноту в МЗС країни з вимогою пояснити, як ікона потрапила в Боснію, і повернути її Україні як культурну спадщину.

18 грудня прокуратура БіГ порушила справу і почала перевірку походження образу. А міністр закордонних справ країни Бісера Туркович заявила, що буде "домагатися повернення ікони Україні".

У свою чергу, в МЗС РФ розповіли ТАСС, що ікона буде повернута дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українське посольство в БіГ наполягає, що Луганськ тимчасово окупований Російською Федерацією, тому приховування інформації про походження подарованої Лаврову ікони буде "означати підтримку агресивної політики РФ проти України".