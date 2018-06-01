Что-то там, в небесной канцелярии посчитали, сверили дебет добра с кредитом зла, и вышло у них, что нарушен баланс мироздания в пользу добра, а по части зла наблюдается явный дефицит. Новое зло создавать хлопотно, а посему дежурные ангелы решили поддержать зло имеющееся, подкрутили чуть-чуть колеса истории в обратную сторону и задул ветер современности в паруса Владимира Путина, помогая ему избежать изоляции, неизбежной гибели режима, а впоследствии неизбежного же суда.

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Первым результатом махинаций небесной канцелярии стали теплые дружеские встречи с Путиным Меркель и Макрона. Затем 30.05.2018 прогремело сенсационное заявление министра транспорта Малайзии Энтони Лока, который заявил, что Международная следственная группа JITне представила убедительных доказательств, что именно Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года. "В докладе нет убедительных доказательств, указывающих на Россию", - сообщил Лок.

Какие именно доказательства нужны малазийскому министру, он не сообщил, но вся ситуация вокруг доклада JIT стала значительно менее определенной. Поскольку сразу после публикации этого доклада главы МИД Нидерландов и Австралии прямо обвинили Россию виновной и заявили о своей решимости привлечь ее к судебной ответственности за гибель самолета и убийство 298 людей, а теперь позиция министра Малайзии говорит об отсутствии единства в этом вопросе.

Правда министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок позднее уточнил свою позицию и заявил, что "Украина может быть привлечена к ответственности в связи с гибелью малазийского Боинга". Дело в том, что во время дебатов в парламенте этой страны обратили внимание на то, что Украина не закрыла воздушное пространство над той территорией, где велись бои. Очевидно, что попытка "поделить ответственность" между Украиной и Россией, это то, о чем Кремль может только мечтать в сложившейся ситуации.

Малайзия и Нидерланды – два главных участника этого процесса, поскольку среди погибших абсолютное большинство – граждане этих стран. Из 298 погибших 192 гражданина Нидерландов и 44 гражданина Малайзии. Естественно, что в Международную следственную группу JITвходят представители этих двух стран, а возглавляет группу генеральный прокурор Нидерландов. С учетом последних заявлений министра транспорта Малайзии и главы МИДа Нидерландов перспектива увидеть Россию в качестве обвиняемой Международным трибуналом, еще вчера казавшаяся реальной, может уйти в туман будущего.

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Еще один подарок Путину преподнес Ким Чен Ын во время встречи с Лавровым, когда заявил о намерении встретиться с Путиным уже в текущем году и сообщил, что "Северная Корея высоко оценивает противостояние Путина гегемонии США". Нет ни малейших сомнений, что Путин не упустит этот шанс укрепить глобальный миф о великой России, без которой не решается ни одна мировая проблема. И тут у него есть выбор: разрушить процесс разрядки напряженности на Корейском полуострове или приписать себе заслуги в руководстве этим процессом. В любом случае Путин оказывается в выигрыше.

Поскольку ни у кого из моих знакомых нет связей в небесной канцелярии, а также прямого доступа к колесам истории, значит, для уменьшения мирового зла придется использовать подручные средства. В их числе принудительное раскрытие глаз ведущим политикам, экспертам и журналистам разных стран на фашистскую природу путинского режима и на большой вред человечеству, который может принести сотрудничество с ним и потакание ему. Определенные надежды в этой связи возлагаю на Международный общественный трибунал над преступлениями путинского режима, первая сессия которого, надеюсь, состоится в этом году.