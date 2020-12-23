Подано документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу, яку може отримати Україна

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca подала документи на реєстрацію вакцини від COVID-19. Найімовірніше, її використовуватимуть для імунізації в Україні.

Про це повідомило Reuters з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока. Компанія передала повний пакет документів Управлінню з контролю лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA).

"Я радий повідомити вам, що вакцина Oxford AstraZeneca, розроблена тут, у Великобританії, представила повний пакет даних до MHRA для затвердження", – сказав Хенкок.

Він підкреслив, що це наступний крок до вирішення про розгортання вакцини, яка вже виробляється, в тому числі у Великобританії.

Нагадаємо, вакцина AstraZeneca в разі її допуску на ринок буде значно дешевшою за інші препарати завдяки більш простій технології виготовлення.

Також перевагою вакцини є те, що її не потрібно зберігати за дуже низьких температур.

Ефективність препарату попередньо оцінюється в 70%.

Вакцина компанії AstraZeneca і Оксфордського університету створена на основі аденовірусу шимпанзе (так званий "вектор"), який перед тим був генетично змінений і втратив здатність розмножуватися в організмі людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна для імунізації населення від COVID-19, швидше за все, може отримати вакцину, вироблену англо-шведською компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Таке припущення висловив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Ігор Кузин.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що МОЗ розглядає можливість участі України у виробництві вакцини проти COVID-19 компанії AstraZeneca.