Подалі від Москви: у Литві заборонять російські телеканали

Телебачення Литви знизить кількість програм російською мовою, а замість них показуватиме українські передачі.

Таке рішення ухвалив новий власник Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявічюс, передає "Литовський кур'єр". Як стало відомо, телеканал групи LNK у 2016 році показували 151 годину програм литовською мовою на тиждень.

Цей показник виріс у 2019 році до 212 годин. Кількість російськомовного контенту при цьому знижувалася

За словами Сяурусявічюса, продовжувати ліцензії на показ російськомовної продукції не планується.

"Зараз немає ніяких планів придбання російської продукції, української – так", – заявив Сяурусявічюс.

"BTV відмовилося від російської продукції з геополітичних причин, хоча вона і має свою постійну аудиторію", – розповів представник групи LNK, що володіє каналом BTV, Гедімінас Малашкявічюс.

Наразі відомо, що заборона стсоуватиметься каналів "Петербург – П'ятий канал" і "Будинок Кіно". Вони можуть бути пов'язані з включеним до санкційного списку ЄС Юрієм Ковальчуком.

У Литві заборонять російські телеканали Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 4 листопада, в Україні національний провайдер ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" почне короткочасні "блекаути" – відключення сигналу супутникового ТБ.

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