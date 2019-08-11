Почули Зеленського? США прийняли несподіване рішення по Донбасу

США мають намір провести консультації з представниками Німеччини та Франції по "нормандському формату".

Про це повідомив спецпредставник Штатів у справах України Курт Волкер "Голосу Америки".

За словами Волкера, він знаходиться в тісних контактах з європейськими партнерами. Черговий раунд консультацій має відбутися наступного тижня.

Нещодавно МЗС Франції виступив проти заклику президента України Володимира Зеленського залучити до "нормандського формату" США, заявивши, що міняти формат переговорів по Донбасу немає необхідності.

Нагадаємо, Зеленський запропонував главі РФ Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великобританії, канцлера ФРН і президента Франції через зрив перемир'я на Донбасі.

У США в свою чергу заявили, що готові приєднатися до переговорів, проте лише в тому випадку, якщо на це погодяться всі країни "нормандського формату".

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше уряд Німеччини підтвердив готовність активізувати переговори в "нормандському форматі" через зрив бойовиками перемир'я на Донбасі і вбивство чотирьох українських військових.

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