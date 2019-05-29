"Почнемо з чистого аркуша": соратниця Путіна заговорила про мир із Україною

Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин із Україною.

Крім того, вона закликала Київ почати все "з чистого аркуша". Таку риторику одіозна соратниця президента РФ Володимира Путіна озвучила в інтерв'ю ТАСС.

"Ми готові працювати над відновленням і нормалізацією російсько-українських відносин. Але без диктату, без якихось придуманих умов із їхнього боку. Давайте почнемо з чистого аркуша. Розберемо, до чого ми прийшли і як це виправити. І будемо разом рухатися далі", – сказала Матвієнко.

Вона переконана, що домогтися цієї мети можна лише в разі взаємної зацікавленості. Спікер Ради Федерації додала, що Москва нібито відкрита до діалогу і знає, що такий само запит існує і в українському суспільстві.

Валентина Матвієнко ТАСС

"І ми б дуже хотіли, щоб такі ж сигнали сьогодні надійшли і з боку нового президента, який отримав, до речі, потужну підтримку населення. Це мандат довіри народу, який хоче миру на Донбасі, який втомився від нагнітання русофобії, від дій націоналістів тощо. Звичайно, чинним українським депутатам зараз не до цього, вони всі стурбовані підготовкою до виборів", – сказала Матвієнко.

Підсумовуючи, вона висловила думку, що Україна зараз нібито перебуває "в дуже тяжкому становищі", і запросила депутатів Верховної Ради в Міжпарламентську асамблею СНД. "Грюкнути дверима – найлегше. Двері Міжпарламентської асамблеї СНД відкриті для Верховної Ради та її депутатів", – сказала Матвієнко, показуючи дружелюбність до України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Матвієнко заявила, що Україна "втратила" Крим і піддала загрозі свою територіальну цілісність через "нацистські й антинародні заходи уряду".

Також вона випадково зізналася у вторгненні Росії на Донбас. Так, Матвієнко зазначила, що створення помісної православної церкви в Україні виллється в громадянську війну. На думку журналіста Романа Цимбалюка, так вона зруйнувала міф про те, що в Україні нібито вже п'ятий рік іде "громадянська війна".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!