Новость из США. На нынешний Белый Дом ссылаться как-то не очень прилично. Но приходится. Подписав закон и военном бюджете на 2019 финансовый год, Трамп опубликовал официальное заявление, подобное заявлению, опубликованному им после подписания год назад закона о санкциях.

В этом заявлении Трамп говорит, что ему не нравятся положения закона, запрещающие какие-либо действия, направленные на признание Крыма российским, запрещающие финансирование совместной с Россией программы "Открытое небо", требующие от него представить отчет о нарушениях Россией договора о ликвидации ракет средней дальности и еще целый ряд положений.

Нарушают, говорит, все эти положения закона Конституцию, поскольку только он сам, как он считает, может определять внешнюю политику. Ровно то же самое говорил он год назад в заявлении, сопровождавшем подписание закона о санкциях, который он по сути саботирует.

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В этой ситуации единственным средством, которое может помочь прекратить этот открытый саботаж или заявления о саботаже президентом и его администрацией действующих законов страны является победа демократической партии на выборах в Палату Представителей 6 ноября, и восстановление жесткого контроля Палаты Представителей за исполнительной властью, полностью отсутствующего в настоящее время.

Кто желает, читайте оригинал заявления Трампа на английском и сопоставляйте с указанными там статьями закона о военном бюджете.

Да, и всем почитателям Трампа в Украине пламенный привет.