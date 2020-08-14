Иди и смотри

А ведь всего неделю назад мы были антиподы.

У них 26 лет один президент - у нас пятеро.

У них порядок - у нас две революции и война.

У них Хозяин решает все и плановое выживание - у нас олигархи, партии, и нет надежды на государство.

Но почему же в стране, где в отличие от Украины давно и полностью ликвидированы олигархи, оппозиция, независимые СМИ, грантоеды, люди вышли на улицу также как в Украине, и точно также страдают и идут на муки?

Мы видели в Беларуси, как люди готовы терпеть власть, которая навязывает им зарплаты, дороги, хорошую администрации, социальное обеспечение.

Но в придачу к батькиной зарплате, колбасе и стабильности им дали на выбор только террор и страх. Но в этот раз уже не сработало. Крепка казалась власть в одном кулаке, но только до тех пор, пока кулак не обрушится на тебя самого.

Беларусам построили их счастье, пугая 26 лет Украиной, но страх остаться без Выбора стал пугать людей больше, чем страх остаться без Батьки. Потому что выбор не в этом.

Выбор нужен, если ты в жизни не можешь пройти мимо несправедливости, если ты идешь на помощь когда бьют невинных, если твои принципы это уважать других, а не отжимать.

И такие люди есть везде, и это они вращают нашу землю, и они не против стабильности, не против колбасы, не против эффективной власти - но им нужна свобода сделать выбор.

Украинцы сами только научились менять власть без крови. Украина только выбрала страшный, жестокий путь от феодального государства к свободному. Чтобы построить государство, где порядок - это не террор одного, а уважение для всех, надо пройти еще много. И Украина прекрасна в своем выборе, и мы добьемся своего, потому что это свобода выбора тех, кто за нашу страну проливал кровь.

И мы не можем отвернуться от Беларуси, потому что смотрим в себя. Каждый, кто сегодня посмеет отвернуться от достойных людей, каждый, для кого эти каждодневные выходы под побои ОМОНа - это блажь, завтра в такой же ситуации отвернется и от тех, кто попал в беду где-то рядом.

И у них и у нас общий вопрос - почему так больно выбирать свободу?

А потому что у всех бегущих из рабства свой крестный путь, так учит Библия. И этот путь начинается в тот момент, когда ты допиваешь чай, одеваешься, натянуто улыбаешься кому-то на прощание, отводя взгляд от тревоги, и идешь на площадь ради каких-то знакомых и незнакомых, зная, что попадешь под дубинки и выстрелы.

Иди и смотри.

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