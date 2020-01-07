В ночь на 3-е января нового года в районе международного аэропорта Багдада многим на Ближнем Востоке, а так же кое-кому - в Кремле, популярно объяснили, что дёргать звёздно-полосатого тигра за усы бесконечно долго не стоит. Причём, вне зависимости от размеров накопленной до этого мошны или места своего обитания. Филигранный ракетный удар американского БПЛА, спланированный и осуществлённый Объединенным командованием специальных операций (USSOCOM) США, так сказать, расставил точки на "І" в затянувшейся совместной ближневосточной эпопее мордорского режима и иранских айтолл.
США хирургически точным авиаударом не только отправили командующего, по-сути, иранской военной разведки генерала Кусема Сулеймани и одного из его ближайших подчинённых из Ирака в ранге "вождя местных шиитских племён" (в миру, про-иранских Сил народной мобилизации) Абу Махди Аль-Мухандиса, в страну вечно прекрасных гурий - но и чётко продемонстрировали и Москве, и Тегерану, что существуют некие "красные линии", переход которых будет означать весьма быструю и однозначную ответную реакцию.
Возникшие тут же крики, вопли и прочие сотрясания воздуха на тему "Иран ВЫНУЖДЕН будет ответить", в основном, российской этимологии и происхождения, разгоняемые в мировых и региональных СМИ - явно не соответствовали ситуации. Они, скорее, были констатацией очередного "косяка" Кремля на Ближнем Востоке, нежели реальной возможности, а главное - действительного желания айтолл "войти в клинч" с нынешней администрацией президента США. Тем более, там ТОЧНО ЗНАЛИ и ЗНАЮТ, истинные причины столь резкой ОТВЕТНОЙ реакции нынешней американской власти на российско-иранские шашни в ближневосточных нефтеносных районах.
Если кто забыл, то напомню.
После постепенного сворачивания (пока ещё не окончательного) американцев в Ираке, Иран начал АКТИВНУЮ экспансию в эту страну. В принципе, эта экспансия и не прекращалась ещё со времён Саддама Хусейна (именно она и была, в своё время, одной из главных причин знаменитой ирано-иракской войны)в рамках персидской версии "вставания с колен".
Да, шановне панство, Путин и его чекистко-криминальная банда - не одна такая на планете.
Нынешний правящий в Иране режим айтолл представляет собой самое натуральное подобие "Путина", разве что регионального масштаба, претендующего на "ведущую" роль в исламском мире.
Замешанное на радикальных формах шиизма стремление "рассказать" всем своим соседям (и не только им), как им жить и верить в Аллаха, по сути, и превратило нынешний иранский режим в некий аналог путинского Мордора. Естетственно, что "два одиночества" не могли не найти друг дружку. Особенно, если к этому их подталкивали нефть и газ. Они и нашли. А дальше - понеслось...
Естественно, что у иранских айтолл и маячащих за их спинами "кремлёвских прагматиков" с уклоном в православный радикализм, в связи с их нездоровыми устремлениями на Ближнем Востоке образовались сразу 3 (ТРИ) ЕСТЕСТВЕННЫХ ГЛАВНЫХ противника - Саудовская Аравия (как оплот "неправильного" по мнению Ирана, ислама), Израиль (тут понятно), ну и США (как инициатор и покровитель стабильно и неплохо работающей схемы "бумага в обмен на нефть").
В конечном итоге, всё это привело к развязыванию Ираном при мощной поддержке и покровительстве Кремля, целой серии - ну или череды, если хотите - гибридных конфликтов в нефтеносных районах Ближнего Востока. И не только там. Экспансионистские устремления Ирана в соседних с ним странах, а так же в ряде других стран региона стали непременным атрибутом современного геополитического ландшафта в этом регионе - от Ливана до Йемена.
На острие этого "движа" были и есть две весьма специфических организации - мордорское ГРУ и персидские силы "Аль-Кудс". Если с первой "конторой" понятно, то вторая, требует некоего пояснения.
Силы "Кудс", также встречается вариант "Кодс" (перс. سپاه قدس / Sepāh-e Qods) ну или Аль-Кудс — военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), являющийся элитным военно-политическим формированием Исламской Республики Иран. Подразделение ответственно за осуществление специальных операций за пределами территории Ирана, аналогично спецназу ГРУ. На персидском "Кудс" или "Кодс" обычно называют город Иерусалим, считающийся "особым" городом в исламе. Вот главу этой организации, причём вместе с ближайшим подчинённым в Ираке, и мочканули американцы.
Теперь, надо понять - ЗАЧЕМ США ЭТО СДЕЛАЛИ.
Формально США уже давно должны были это сделать.
Дело в том, что иранские диверсанты под руководством Сулеймани в течение осени - начала зимы прошлого года осуществили в Ираке целую серию нападений на места расквартирования американских военных, включая миномётный обстрел и убийства гражданских сотрудников этих объектов, венчав всё это штурмом посольства США в Багдаде в канун Нового года с прорывом в "зелёную зону".
При этом отмечается одна интересная особенность.
Анализ штурма дипмиссии США в Багдаде, спланированный людьми Сулеймани из "Аль-Кудс", однозначно доказывает, что осуществлялся он по тем же схемам, что и штурмы украинских войсковых частей и пограничных застав со стороны российских гибридных войск в Крыму и на Донбассе. По сути, в Ираке персами был воспроизведен уже обкатанный россиянами в Украине диверсионный сценарий...
Например, 31 декабря 2019 года в Международном аэропорту Багдада приземлились 10 бортов из Бейрута и Дамаска. Иранские авиакомании привезли в Багдад сотни "антиамериканских протестующих", которые под управлением правой руки Касема Сулеймани в Ираке и лидера СНМ, того самого, ликвидированного вместе с Сулеймани, Махди аль-Мухандиса приступили к решительному штурму посольства США без каких-либо рефлексий и заморочек... при активной поддержке местных шиитских "ополченцев"...А до этого были подрывы и терракты в Ираке, где торчали уши тех же "Аль-Кудсов", похищения и убийства там же и т.д.
И совсем не случайно, господин Сулеймани входил в знаменитый "список 15-и отмороженных" (список ООН, состоящий из военных и гражданских чиновников Ирана, причастных к "незаконной ядерной деятельности").
Так что, господин Сулеймани вполне заслужил свою высокоточную ракету с американского БПЛА.
Но, как говорится, есть нюансы.
Первая группа нюансов, проистекает, как это не странно, из Кремля:
- Сулеймани в высшем военно-политическом руководстве Ирана, наверное, был самым "близким" Кремлю человеком (фактически, именно он был инициатором прямого военного влезания орков в "сирийский вопрос" и формально считался "практически другом Путина", встречался с Х*йлом РЕГУЛЯРНО, он от имени Тегерана координировал ВСЁ "специальное направление" взаимодействия между Тегераном и Москвой);
- Не смотря на то, что нынче Кремль умывается по поводу гибели Сулеймани "просто-таки крокодильими слезами", объективно надо признать, что одновременно Сулеймани был и наиболее последовательным КОНКУРЕНТОМ Кремля -как в Сирии, так и в Ираке, в первую очередь, в таких чувствительных вопросах, как "распределение дивидентов" от выкачивания ресурсов этих стран и политического контроля за местной властью (дело доходило до того, что Тегеран с Кремлём грызлись за то, кто будет отдавать Асаду приказы).
- Кроме того, убийство Сулеймани ОБЪЕКТИВНО ВЫГОДНО Кремлю сразу по нескольким причинам, ибо позволяет способствовать росту цен на углеводороды из-за последующей в результате авиаудара США эскалации в одном из самых нефтеносных районах планеты, в сочетании с дальнейшими мадуровскими выходками в Венесуэле. Кроме того, персы в Ираке, где после убийства Сулеймани вообще начнётся "война всех против всех", вляпались всерьёз и надолго, им станет теперь явно "не до Сирии". К тому же, США и Иран теперь весьма нескоро "помирятся", если вообще помирятс. Как не посмотри, профит для Кремля везде.
Вторая группа нюансов - это США.
Движ о "связях с Кремлём" в нынешней Администрации, разного рода конспирология о неких тайных договорённостях с ним же и начало очередного электорального цикла вполне могли сподвигнуть нынешнего американского президента "объяснить популярно", на чьей он стороне в действительности. Вполне возможно, по ненавязчивой подсказке из того же Кремля (см. выше).
Ну и третья группа - Саудовская Аравия.
Трудности конкурента - это всегда хорошо для бизнеса и хорошая почва для "договорённостей" с другими конкурентами.
Стечение каких именно обстоятельств привело к появлению ночью на 3-е января в окрестностях международного аэропорта Багдада американского ударного БПЛА с высокоточными ракетами - остаётся только догадываться.
Но одно сказать можно точно: БОЧКА ЧЁРНОЙ ЖИЖИ ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЕТ.
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