Так, друзья — сегодня будет важный пост с интересным вопросом, который сейчас интересует многих. Как вы знаете — в Беларуси уже 20 дней продолжаются массовые протесты против избрания Лукашенки самим себя на очередной президентский срок, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей страничке в Facebook.

Протесты начались вечером 9 августа, когда закрылись избирательные участки и людям объявили об очередной "элегантной победе". Одновременно с этим в Минске началась спецоперация по силовому удежержанию власти — по улицам столицы ездили военные автомобили без опознавательных знаков, откуда выскакивали силовики в масках и забрасывали мирные колонны людей мощными военными светошумовыми гранатами и газовыми бомбами. Но разогнать протест не удалось — люди продолжают делать различные акции каждый день, а каждое воскресенье вся Беларусь выходит протестовать в центры городов — в Минске при этом собираются сотни тысяч человек (чего не было никогда в истории).

Почему россияне поддерживают беларуский протест?

Что интересно — практически все известные мне россияне единогласно поддержали беларуский протест. И эта ситуация кардинально отличается от украинского Евромайдана — россияне поддержали его далеко не так единогласно и однозначно. Ну а о причинах того, почему именно так произошло — мы и поговорим в сегодняшнем посте.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, почему практически все россияне единогласно поддерживают беларуский протест.

1. Ощущение справедливости протестов в Беларуси.

Почему россияне поддерживают беларуский протест?

Этот пункт касается скорее тех россиян, кто вообще не сильно вдаётся во внешнеполитическую повестку, а следит за ситуацией скорее по газетным заголовкам. Эти люди могут не знать о каких-то деталях внутренней жизни в Беларуси, могут не знать о многолетней борьбе беларусов против Луки, об исчезнувших в девяностые годы журналистах и политиках — они смотрят на то, что происходит сейчас.

И что они видят? Обычные люди выходят протестовать против очередного "самоназначения" того, кто и так просидел на троне уже 26 лет. Причём выходят с такой массовостью, которой не было никогда в истории Беларуси — в Минске, несмотря на все угрозы ,задержания и избиения, выходят сотни тысяч — и даже в небольших областных городах на центральные площади выходят десятки тысяч человек.

Такого не было никогда — и я думаю что даже те россияне, кто вообще ничего не знал о беларуской повестке, однозначно видят, что люди выходят правильно и выдвигают справедливые требования.

2. Зверства силовиков в чёрной форме.

Почему россияне поддерживают беларуский протест?

Думаю, многих россиян на сторону беларуских протестующих привлекли абсолютно беспрецедентные зверства беларуских (хотя их скорее правильно назвать "антибеларускими") силовиков — весь мир облетели кадры того, как на совершенно мирных людей, вышедших сказать "нет" узурпатору, налетали автомобили без номеров и забрасывали людей боевыми светошумовыми гранатами и газовыми бомбами.

Также мир облетели и страшные кадры избиения людей в автозаках и в минском "концлагере" на Окрестина — журналисты множества СМИ показали на весь мир кадры избитых и покалеченных людей — причём избитых и покалеченных только за то, что они попросили Трёхпроцентного уйти.

Нужно понимать, что подобные вещи случались и раньше — но во-первых, они никогда ещё не были столь масштабными, а во-вторых — сейчас благодаря смартфонам и интернету всё стало совсем уж очевидным. Также многие россияне увидели — что даже несмотря на всё насилие силовиков, люди всё равно продолжают выходить — что разумеется не могло не вызвать симпатию.

3. "Мягкий национализм" в Беларуси.

Почему россияне поддерживают беларуский протест?

Пропагандистские путинские каналы уже подключились к делу очернения беларуских протестов — но делают это как-то совсем уж вяло и без вдохновения. Даже самым отпетым путинистам очевидно, что истории про "распятых мальчиков" и т.д., которые худо-бедно сходили про Украину — про Беларусь не прокатят совершенно.

Кстати, я встречал такое мнение многих россиян — беларуский национализм в целом самый симпатичный из всех пост-советских стран, так как не предлагает никого депортировать, что-то там запретить или отжать у соседей кусок земли, а скорее направлен на созидание и возрождение культуры, реставрацию памятников архитектуры, развитие внутреннего туризма, изучения истории шляхетских родов и прочее подобное. В целом где-то так и есть.

При всём при этом "националистическая" повестка в нынешних протестах выражена слабо — речь не идёт об изменении статуса русского языка, а Координационный Совет от оппозиции говорит, что отношения с Россией нужно сохранять и ещё улучшать — потому что при Луке они зашли в полный тупик и взаимный шантаж. Думаю, под эту лавочку Путину будет очень сложно как-то обосновать возможный ввод российских войск, да и кого защищать в стране, в которой абсолютное большинство выступает против узурпации власти?

4. Тайный план. Кремлёвский кандидат.

Почему россияне поддерживают беларуский протест?

При всём при этом такая однозначная поддержка многими россиянами (в том числе ключевыми СМИ) беларуских протестов может говорить также и о том, что у Кремля для Беларуси есть "план Б" — кремлёвский кандидат на новых выборах, которые обязательно будут объявлены в случае победы беларуских протестов.

Вероятно что в случае объявления новых выборов (одно из главных требований протестующих) Кремлю бросит все силы на раскрутку этого кандидата и сделает всё возможное, чтобы он победил.

Такие дела.

А что вы думаете о текущей ситуации? И почему поддерживаете нынешний беларуский протест? Особенно интересно мнение тех, кто по какой-то причине не поддерживал Украину, но поддерживает Беларусь.

Напишите в комментариях, интересно.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.