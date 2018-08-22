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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Почему рашистов нигде не любят? Читайте

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Иногда мне кажется, что Россия решила просто воплотить в реальность роман Оруэла "1984". И это даже не Путин делает - они сами массово, как лемминги строят этот свой памятник беспамятству и тотальной амнистии палачам. По данным российского "Левада-центра", каждый второй россиянин ничего не знает о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. Парадокс дефективной российской избирательной памяти! Они помнят своих палачей, люто ненавидят тех, кого не смогли убить, а вот жертв не помнят. Совсем. Убили и забыли - такие милашки. Они так и про оккупацию Донбасса через десять лет не вспомнят. Будут талдычить этот бред про братские народы и искренне удивляться ударам по морде. Мол, за что?!

Напоминаю людям с дефективной памятью и отечественным ватникам, которые скучают по тюрьме народов, вспоминая колбасу по 2:20. Когда непрошенные "освободители" вваливались туда, куда их не звали. Тогда в Чехословакию. Сегодня в Крым и Донбасс. И теперь удивляются – почему рашистов нигде не любят? Итак:

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В январе 1968 года первым секретарем ЦК компартии Чехии был избран Александр Дубчек. До прихода к власти Дубчек был лидером оппозиции и призывал построить "социализм с человеческим лицом". Он почти сразу начинает либеральные и демократические реформы в стране. Ослабляется цензура, поощряется свобода слова, собраний и передвижений, собираются создать многопартийную систему.

Реформы вызывают недовольство Москвы, в мае Дубчека лично критикует Брежнев. В обществе нарастают антисоветские и русофобские настроения, в стране начинаются протесты. 4 августа советское руководство требует у администрации Дубчека утихомирить протесты и пресечь разговоры о выходе страны из Организации Варшавского договора.

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6 августа протесты возобновляются с двойной силой. В ночь с 20 на 21 августа начинается Операция "Дунай": СССР, Польша, ГДР, Венгрия и Болгария вводят войска в Чехословакию. Дубчека и ряд членов ЦК КПЧ арестовывают, а затем вывозят на самолете в Москву.

Армия Чехословакии подчиняется приказу не сопротивляться (у них, видимо, была своя Юля), но на улицах продолжаются массовые протесты. В результате противостояния убиты 108 граждан Чехословакии и 11 советских военнослужащих. Последних маловато, конечно, и совсем не жалко. Но это потому что армия получила такой вот приказ. 26 августа Дубчек под давлением Советов идет на уступки и подписывает Московский протокол. Согласно документу, все демократические реформы сворачиваются, а в Чехословакии остается постоянный контингент советских войск. "Пражская весна" закончена.

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А я напомню, что даже в сравнении с той социалистической бедной Чехословакией, Советский Союз выглядел нищим и убогим. Как Россия сегодня – целые города без воды и без газа, нет дорог, отношение власти и народа – как у хозяев и рабов. И тем не менее они лезли учить других. И не давали странам жить по-человечески, пытаясь копировать свое убожество. Русский мир совсем не изменился за 50 лет. Сегодня они лезут в Украину с теми же мотивами. Их бесит, когда где-то рядом кто-то живет свободнее и лучше.

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Місце
Росія
Джерело
Джерело:site.ua
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Не нужно путать русский народ и коммунистический режим (который кстати не истреблял национальности как ваши кумиры из Третьего рейха). Украина-это страна-проститутка, стоит поманить чем-то тут же бегут даже на пирожки на Майдане. Дешёвый народец,впрочем это ваши проблемы,пусть вас везде любят и в хвост и в гриву.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Почему хохложопиков весь мир презирает? Да потому что просрать свою страну, позорно бежать из Крыма, а теперь побираться по всему миру - это могут только трусливые хохлы.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Русский Солдат, дурачок! Что значит бежать из Крыма? Вас же там нет, а значит, это украинская земля. А то, что вы ее где-то у себя приписали к залесью - так над этим смеется весь мир. А уж про презрение к вам не говорил только ленивый. Жду возражений - ведь луноликого даже на свадьбы чиновников приглашают - вот это всемирное признание, не правда ли?
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Русский Солдат
Русский Солдат
Ильчук Андрей, может ты похмеляться все же не будешь, а то гражданская война на Донбассе тебе скоро нападением инопланетян покажется, как гидранту - петрушке киевскому. А Крым сам ушел, плюнув предварительно в рожу хохлам.
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guskov alexander
guskov alexander
это ж как надо на*бнуться, чтобы нести такую бредятину
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
guskov alexander, твоим ротом правды не сказать после того как ты им ослика баловал
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