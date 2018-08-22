Иногда мне кажется, что Россия решила просто воплотить в реальность роман Оруэла "1984". И это даже не Путин делает - они сами массово, как лемминги строят этот свой памятник беспамятству и тотальной амнистии палачам. По данным российского "Левада-центра", каждый второй россиянин ничего не знает о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. Парадокс дефективной российской избирательной памяти! Они помнят своих палачей, люто ненавидят тех, кого не смогли убить, а вот жертв не помнят. Совсем. Убили и забыли - такие милашки. Они так и про оккупацию Донбасса через десять лет не вспомнят. Будут талдычить этот бред про братские народы и искренне удивляться ударам по морде. Мол, за что?!

Напоминаю людям с дефективной памятью и отечественным ватникам, которые скучают по тюрьме народов, вспоминая колбасу по 2:20. Когда непрошенные "освободители" вваливались туда, куда их не звали. Тогда в Чехословакию. Сегодня в Крым и Донбасс. И теперь удивляются – почему рашистов нигде не любят? Итак:

В январе 1968 года первым секретарем ЦК компартии Чехии был избран Александр Дубчек. До прихода к власти Дубчек был лидером оппозиции и призывал построить "социализм с человеческим лицом". Он почти сразу начинает либеральные и демократические реформы в стране. Ослабляется цензура, поощряется свобода слова, собраний и передвижений, собираются создать многопартийную систему.

Реформы вызывают недовольство Москвы, в мае Дубчека лично критикует Брежнев. В обществе нарастают антисоветские и русофобские настроения, в стране начинаются протесты. 4 августа советское руководство требует у администрации Дубчека утихомирить протесты и пресечь разговоры о выходе страны из Организации Варшавского договора.

6 августа протесты возобновляются с двойной силой. В ночь с 20 на 21 августа начинается Операция "Дунай": СССР, Польша, ГДР, Венгрия и Болгария вводят войска в Чехословакию. Дубчека и ряд членов ЦК КПЧ арестовывают, а затем вывозят на самолете в Москву.

Армия Чехословакии подчиняется приказу не сопротивляться (у них, видимо, была своя Юля), но на улицах продолжаются массовые протесты. В результате противостояния убиты 108 граждан Чехословакии и 11 советских военнослужащих. Последних маловато, конечно, и совсем не жалко. Но это потому что армия получила такой вот приказ. 26 августа Дубчек под давлением Советов идет на уступки и подписывает Московский протокол. Согласно документу, все демократические реформы сворачиваются, а в Чехословакии остается постоянный контингент советских войск. "Пражская весна" закончена.

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А я напомню, что даже в сравнении с той социалистической бедной Чехословакией, Советский Союз выглядел нищим и убогим. Как Россия сегодня – целые города без воды и без газа, нет дорог, отношение власти и народа – как у хозяев и рабов. И тем не менее они лезли учить других. И не давали странам жить по-человечески, пытаясь копировать свое убожество. Русский мир совсем не изменился за 50 лет. Сегодня они лезут в Украину с теми же мотивами. Их бесит, когда где-то рядом кто-то живет свободнее и лучше.