Это ад! Нужно быть оптимистом, но понятно, что по факту будет больше сотни погибших, среди которых множество детей.

В ТЦ "Зимняя вишня" еще был контактный зоопарк и две сотни зверушек заживо сгорели в своих клетках, точно так же, как и несчастные дети, которые не могли открыть двери кинотеатра и в смс прощались со своими родным, говоря как сильно любят их, и как сгорели те, кто все-таки добрались до эвакуационных выходов, но не смогли прорваться сквозь запертые двери!

Как такое могло произойти сейчас, в двадцать первом веке?! Это не тонущий в океане корабль - это современный торговый центр, с системами противопожарной безопасности и средствами тушения, службами охраны и аварийными выходами!

Вопросы к владельцам здания: почему аварийные двери были заперты, и в итоге спасателям пришлось их вскрывать? Почему сигнализация и средства автоматического пожаротушения не сработали?

Вопросы к властям и пожарной охране: почему последняя пожарная инспекция, была проведена аж в 2016 году, а на самом деле инспекторы вообще ничего не проверяли, вслепую поставив подписи под бумагами. И как вообще возможно, что по документам этот торговый гигант под 30.000 м2 был оформлен как малый бизнес, за счет чего получил проверочные каникулы? Вы там совсем охренели?! Вы прессуете маленькие магазинчики раз в месяц, а в эту чертову "Зимнюю вишню" больше двух лет даже не заглядывали?!

Вопросы к СМИ: почему вся информация была только в Телеграме (к счастью не заблокировали ещё), а потом на новостных сайтах?

Почему даже в Инстаграме писали о том, что в Кемеровский морг поступил запрос на резерв 130 мест, а везде еще несколько часов говорили только про 4 погибших? И почему федеральные телеканалы моментально не прервали свое вечернее тупое развлекалово, чтобы рассказать о погибших детях? Почему все новостные программы, буквально замерли, в ожидании разрешающего сигнала сверху? "Журналисты", что с вами не так?!

Вопросы к людям: Почему, прежде чем придумывать названия новым боеголовкам и смертоносным лазерам, которыми мы грозим чужим детям, мы не научимся хотя бы правильные аварийные выходы делать, чтобы спасти своих?!

Пока мы сами себе не признаемся, что надо глобально менять ситуацию, и не начнем реально спасать страну, вместо того, чтобы обвинять в собственных проблемах весь мир - всё будет только хуже. Надеюсь, что ещё не поздно.

Только погибших уже не вернёшь.