Сразу подчеркну, что в версию намеренного ракетного удара по борту авиакомпании МАУ силами иранских ПВО я не верю. Потому что мотивов для этого у иранцев не было. Украина, хоть и является партнером США, но в конфликте с Ираном не участвует, наших войск там нет, однако при этом является одним из главных поставщиков зерновых в эту страну, тем самым обеспечивая ее продовольственную безопасность.

Тем более что на борту самолета, как уже известно, больше всего было граждан Ирана, а также более 60-ти граждан Канады, да еще к тому же Великобритании и Германии. То есть стран НАТО, которые как раз выступают против обострения конфликта между США и Ираном. А данные о составе пассажиров этого рейса у иранских властей, естественно, были.

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Сбивать намеренно, когда ситуация была накалена до предела после ракетного обстрела американских баз и весь мир затаив дыхание ожидал реакции Трампа после его угроз в сторону Ирана озвученных ранее, опасаясь начала чуть ли не Третьей мировой войны – это как стрелять себе в ногу или "бомбить Воронеж".

А вот версия о случайном, непреднамеренном ударе иранских ПВО, ставшей причиной этой ужасной трагедии, имеет с каждым часом все больше оснований. Особенно после официального сообщения Организации гражданской авиации Ирана сегодня утром о том, что бортовые самописцы из самолета "Международных авиалиний Украины", получили повреждения, в результате чего часть записей была утрачена. К тому же и глава СНБО Данилов сегодня официально подтвердил, что украинская сторона рассматривает подобную версию как одну из основных.

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В целом же за последние сутки, минувшие со дня трагедии с украинским самолетом, уже становятся все более очевидными и противоречивыми все больше нестыковок в изначальной официальной версии Тегерана, выдвинутой буквально сразу же после крушения самолета, что так же наводит на определенные подозрения. Однако я себя не считаю экспертом в авиации, в отличие от полчищ "сетевых хомячков", заполонившие соцсети свои догадками и "зрадами", поэтому решил таки поделиться, после долгих раздумий, историей из своего личного опыта работы с иранцами и наблюдениями за особенностями их менталитета. Одна из ключевых черт которого, столь характерного и для украинского народа, могла (подчеркиваю: не утверждаю до официальных итогов расследования с участием украинских специалистов) стать причиной этой ужасной трагедии. Имя этой характерной черте – разгильдяйство. Это если выражаться литературным языком.

Далее привожу отрывок из своих воспоминаний и впечатлений от поездки в Тегеран и работы с иранцами в качестве помощника-консультанта по международным вопросам Народного депутата ВР, главы украино-иранской группы по межпарламентскому сотрудничеству.

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Заранее извиняюсь за возможно неуместный юмор и иронию в эти дни скорби по погибшим, но подчеркиваю, что это лишь отрывок из моих дневников, где я иногда фиксирую наиболее яркие события из своей жизни.

"История о том, как я познакомился с особенностями персидского менталитета. В 2015 году, работая помощником-консультантом Народного депутата по международным вопросам в Верховной Раде, был я в составе немногочисленной делегации, которая отправилась на первый после отмены международных санкций против Ирана инвестиционный форум в Тегеран. Открывал его торжественно в президентском телевизионном центре лично президент Ирана Роухани, со всей помпой, масштабом и мерами безопасности. Удивило тогда то, что все гостиницы в Тегеране были забиты представителями европейского, а также китайского бизнеса, готовых вкладывать миллиарды долларов на весьма крупном, по мировым меркам, рынке этой богатой на энергоносители державы, тем более после того как были "разморожены" миллиарды долларов в банках Запада. Деньги там есть. Возможности для украинской промышленности в Иране – огромные, начиная с "КРАЗов", ж/д вагонов и прочих товаров украинской тяжелой промышленности, которая столь резко нуждается в новых рынках сбыта после начала войны на Донбассе и потери российского рынка. Но, благодаря тому же разгильдяйству нашего правительства, озабоченного "распилом" бюджета и построении легких схем воровства народных денег, на тот момент даже заседание межправительственной группы откладывалось постоянно на неопределенный срок. И это при том, что посол Ирана, на аудиенции с которым я не раз присутствовал, очень эмоционально выражал свое недоумение по этому поводу и просил моего депутата хоть как-то достучаться до вице-премьера С. Кубива, который эту комиссию тогда возглавлял с украинской стороны. Но сейчас речь не о том.

Так вот, прилетели с нами представители крупнейших агрохолдингов и "КРАЗа" для проведения переговоров с высокопоставленными чиновниками правительства Ирана, а также банковского сектора и частного аграрного бизнеса для налаживания новых контактов и взаимовыгодного сотрудничества.

Нельзя сказать, что я абсолютно не был готов с тем уровнем разгильдяйства, которое увидел там, т.к. уже не один месяц готовил эти встречи и вел переговоры с иранцами. То есть на тот момент уже имел определенное представление о том, что такое иранский менталитет и как с ними сложно работать. Есть даже такое выражение среди представителей бизнеса: "Говорят, что сложнее всего вести переговоры с китайцами. Но это лишь до того момента, как вы сталкиваетесь с иранцами".

Очевидно, что история успехов и величия Персидской империи наложила неизгладимый отпечаток на иранском менталитете, несмотря на то, что было это очень давно и к нынешнему статусу государства в мировой экономической и политической имеет весьма отдаленное отношение. Особенно политическому, учитывая ярлык "страны изгоя" и "государства-террориста" уже достаточно крепко закрепившегося за Ираном на тот момент благодаря американской пропаганде , начиная с первого срока правления Дж. Буша-мл.

При этом рядовые иранцы, они же персы, как они себя сами продолжают называть, произвели на меня весьма благоприятное впечатление с человеческой, но не деловой точки зрения. Иностранцы (особенно европейцы), учитывая "закрытость" страны с момента революции 1979 г., там весьма редкое явление и "в диковинку", если не сказать больше. Подходят на улице к "белым" людям и просто здороваются, пытаются начать общение, даже не зная английского (очень мало людей его знают даже в столице, и не дай Бог вам заблудиться и быть без сопровождения), но хотят выразить свое дружественное расположение и утолить собственное любопытство. Для них иностранец, тем более европеец –большая редкость и удача. Но в целом, повторюсь, очень добрые и отзывчивые люди. Крайне эмоциональные. К примеру, когда останавливался для того, чтобы сделать фото, буквально сразу подходили несколько человек и предлагали помощь, полагая, что я заблудился.

Стоит отметить, что с таким разгильдяйством на высшем уровне я столкнулся буквально сразу, как начались запланированные деловые встречи. Учитывая, что за подготовку переговоров и встреч был ответственен именно я, нервных клеток я потерял тогда очень много. И "разруливать" постоянные накладки приходилось уже "ad hoc", т.е. спонтанно и сразу, по мере их возникновения. Т.е. постоянно. К примеру, была намечена и уже договорена встреча с заместителем министра одного крупного министерства, на которую специально прилетел коммерческий директор нашего "КРАЗа". Все, казалось бы, уже утверждено: время, место, длительность переговоров… И тут буквально за полчаса до встречи звонит мне мой "иранец-посредник" и говорит, что встреча отменяется… У него, видите ли, то ли голова разболелась, то ли ребенок заболел. В общем, "накрывается" встреча "медным тазом"... Я тут же пытаюсь организовать другую… Короче говоря, чиновники там не хуже наших, если не "круче"…

И это лишь один пример "незабываемых" впечатлений от персидской "организованности" и "системности", которых было множество.

Но самые яркие и незабываемые впечатления у меня остались от последних двух дней.

Так вот, главе нашей делегации, понадобилось срочно вылететь в Киев на день раньше окончания намеченного заранее срока. Соответственно остался я "за главного" для проведения переговоров с представителями иранских банков, которые еще оставались в программе. Тут стоит отметить, что представители иранского топ-менеджмента частных компаний и банков, получившие образование и имеющие опыт работы на Западе, тем более в США, в корне отличаются по своим деловым характеристикам от "местных" выходцев: железная хватка, пунктуальность, деловитость, конкретность, результативность – все на высшем уровне. "Протестантская этика" по М. Веберу, короче говоря. С ними очень приятно иметь дело и вести переговоры.

Учитывая, что в последний день пребывания переговоры были именно с такими людьми, это хоть как-то "скрасило" впечатления, вызванные постоянным стрессом, срывом или переносом встреч в последний момент в первые дни переговоров с иранскими чиновниками. Ну и прогулки по Тегерану, сопровождавшиеся общением с простыми иранцами.

К примеру, если нет желания ехать автобусом, поднимаешь руку и тут-же останавливается машина. Буквально сразу же "мой" иранец начинает болтать с водителем как будто тот является его ближайшим родственником, хотя они и видятся впервые. Но самое интересное, что платить за проезд "частнику" нужно столько же, сколько стоит билет в общественном транспорте, т.е. копейки. Тут сразу вспоминались наши "грачи", которые "сдирают семь шкур" и требуют в разы дороже, если погодные условия неблагоприятные, т.е. пользуются сложностью момента для пассажира в своих корыстных целях.

Вылетал в Киев я уже с приподнятым настроением из центрального аэропорта Тегерана (прим. Того самого) ранним утром следующего дня. Мой знакомый иранец, у которого я остановился в последний день на ночлег в его трехкомнатной квартире, для того чтобы сэкономить деньги на гостинице и одновременно увидеть быть иранцев, привез меня в аэропорт как и положено, за два часа до вылета. Но в момент, когда уже прощались, "внутренняя чуйка", не раз помогавшая мне в жизни избежать и "вырулить" из кризисных ситуаций, вдруг проснулась и настоятельно требовала его не отпускать…

И, как оказалось впоследствии, не зря. В общем, уговорил я его сопроводить меня в аэропорт и убедиться, что я пройду все досмотры. И едва войдя в аэропорт, понял, что она меня в очередной раз не подвела!

Представьте картину: весьма большой терминал (где-то как наш новый терминал "D" в Борисполе) масса "ворот" для прохода на регистрацию. Но при этом работают… Лишь двое! одни для женщин, большинство из которых укутаны с ног до головы в хиджабы и видны лишь глаза. Это при том, что значительная часть представителей иранской деловой и культурной элиты, включая женщин, очень даже европеизирована. С удивлением наблюдал на свадьбе в одном очень дорогом ресторане, куда повезли нас после переговоров представители иранского бизнеса, очень красивых иранских женщин с полным "тюнингом"! Что особенно впечатлило после лицезрения всех этих запретов, кажущимся дикими для нас: алкоголь не продается даже в гостиницах – за продажу грозит тюрьма, ночных заведений и тем более дискотек нет. Я даже спросил у моего ровесника, получившего образование в США: "А как здесь молодежь вообще развлекается? Его ответ: "Тайно собираемся на квартирах, пьем алкоголь, слушаем музыку, танцуем". Ну прям как в СССР!. А вторая очередь - для мужчин. Естественно, очереди километровые! Я вмиг понимаю, что даже за два часа, остававшихся до вылета моего рейса, я не успею пройти регистрацию! Наличных денег почти не осталось, банковские "карточки" с собой в дорогу не брал, т.к. они там все равно не работают (т.к. Ирану отключали даже "SWIFT"). Очередь едва "ползет"… Что делать???

Полудрем от усталости и бессонной ночи (не было смысла уже ложиться накануне) улетучивается в миг, адреналин в крови появляется, мозг начинает быстро работать…

Говорю "своему" иранцу: "Договаривайся с погранцами, чтобы пропустили меня через VIP, иначе не успею!". Ведь позитивный опыт уже был, т.к. по прилету в Тегеран мой депутат проходил по дипломатическому паспорту без очереди через него, а я должен был стоять в километровой очереди. Но он тогда быстро сориентировался, подошел к погранцам, пять минут разговора на фарси , иранское обаяние и море улыбок… И меня тоже пропускают без очереди… Это я уже к тому, что в Иране, как и у нас, все можно "порешать" на месте. Правда, их положительное отличие от нас, - без денег! Просто сделать доброе дело из альтруистических соображений!

В общем, пошел он к той маленькой очереди, где стояло всего лишь человек десять. По виду и одежде – спортсмены. По ушам определяю, что борцы. Подбегает уже через пять минут, весь радостный такой и кричит: "Все, Максим, я договорился! То сборная Ирана по борьбе летит (да ну!) в Грецию на соревнования! Ты же греческий знаешь! я с ними переговорил, они согласились подтвердить пограничникам, что ты летишь с ними в качестве переводчика греческого!". И довольный такой!

Я такой: "Стоп! Греческий я-то знаю, но спрашивать меня "погранцы" будут на фарси!". Но выбора-то нет, надо хоть рискнуть… Пристраиваюсь, я значит, к борцам в спортивных костюмах с экипировкой, совсем такой "иранец", гладко выбритый, без усов и бороды, на полторы головы выше всех… Вообще не отличить! Тихонечко стою… Сердце бьется все чаще и громче по мере приближения к пограничнику, но лицо "каменное", как у Штирлица… Подхожу, кладу на ленту свою сумку (ну хоть она была похожа на спортивную). И… прохожу молча мимо пограничника не показывая даже свой голубенький загранпаспорт с трезубцем на обложке! А он попросту меня игнорит, думая о своем!

Описать свои эмоции, бурлящие внутри меня в тот момент - невозможно! А показывать радость-то нельзя! В общем, помахал я ручкой своему иранцу и от греха подальше ускоренным шагом, с трудом сдерживая себя, чтобы не побежать или не запрыгать от радости иду ускоренным шагом и все еще каменным лицом как космический пират Крыс из фильма "Гостя из будущего" в зал ожидания.

На радостях покупаю на оставшиеся деньги сувениров, и только уже сев в самолет немного даю волю эмоциям и начинаю просто дико улыбаться. Благо, иранцы позитивные люди и не скрывают своих эмоций, так что для них это нормально.

Вот так и закончилась для меня моя командировка в загадочный Иран, которая была похожа на путешествие на "Машине времени", только не в будущее, а как раз в год, эдак, 1984-й, в котором и снимался мой любимый фильм детства. История с удивительным, но благоприятным для меня исходом".

Вывод из этой истории таков: версия со случайным обстрелом нашего самолета силами иранских ПВО, по причине обычного разгильдяйства, свойственного и нам самим (вспоминается сбитый по ошибке (а точнее- разгильдяйству) украинскими ПВО самолет "Ту-154" над Черным морем в 2001-м), как характерная черта менталитета, имеет право на существование и должна рассматриваться при расследовании трагедии. Тем более помноженное на нервозность, если не сказать панику, царивших в головах иранских военных в ту злополучную ночь уже после совершенного ракетного обстрела американских баз. За которым те небезосновательно ожидали "молниеносного" и "сокрушительного" ответного удара по иранским объектам от американцев (среди которых наверняка присутствовали цели и в Тегеране), обещанного накануне Дональдом Трампом.

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