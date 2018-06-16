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ПолітикаЕкономіка

"Почекаємо!" У Білому домі ополчилися проти Путіна

2.7тЧитати новину російською

Президент США Дональд Трамп висловлював бажання зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним, однак його команда саботувала цю можливість.

Це сталося у листопаді 2017 року, після того, як лідери країни провели бесіду на полях саміту АТЕС у В'єтнамі, пише The Washington Post з посиланням на джерела в Білому Домі.

"Після тієї зустрічі президент сказав, що хотів би запросити Путіна в Білий дім. Ми це проігнорували", - розповів співрозмовник видання.

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Відзначається, що плани Трампа не збігалися з інтересами вищих помічників у Раді національної безпеки.

"Вони вирішили: давайте почекаємо і подивимося, чи підніме президент це питання ще раз", - пояснило джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Дональд Трамп заявив, що якби у нього можливість поговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на саміті G7, він неодмінно попросив би його піти з України та Сирії.

Читайте всі новини по темі "Зустріч Путіна і Трампа" на сайті "Обозреватель".

Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Daks Viktor
Daks Viktor
Таких козлів не просять, їм просто відбивають роги... Він би попросив... Кого? Ту людину руки якої по локті в грузинській, українській і сірійській крові? Людину яка бреше на кожному кроці?
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