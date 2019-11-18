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18 листопада • оновлено в 06:35
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Почав розвалюватися: з літаком Хілларі Клінтон сталася НП в небі

1.5т
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Літак, на борту якого знаходилася екс-держсекретар США Хілларі Клінтон, раптово сів в аеропорту Нью-Йорка через поломку в небі. НП сталася відразу після вильоту.

Про це повідомляє CNN. Клінтон прямувала до Вашингтона, але раптово літак почало трясти. Пілот помітив несправність і був змушений повернути лайнер в аеропорт вильоту.

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Літак авіакомпанії American Airlines почав буквально розвалюватися, з нього повалив дим. Співробітник аеропорту знайшов металевий уламок від лайнера.

Літак з Хілларі Клінтон почав розвалюватися в небі

Літак з Хілларі Клінтон почав розвалюватися в небі

Fox News

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо про небезпечний інцидент в небі з літаком Трампа.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Особа
Хілларі Клінтон
Місце
США
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