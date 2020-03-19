Почали випробування ліків від коронавірусу: як Британія справляється з пандемією

У Великобританії почалося випробування ліків на пацієнті, зараженому китайським коронавірусом COVID-19.

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Про це в четвер, 19 березня, повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, передає Daily Mail. При цьому голова уряду не повідомив, який препарат дали хворому.

"Сьогодні ми відправили першого пацієнта з коронавірусом на лікування, призначивши препарат, який може боротися з хворобою", – зазначив Джонсон.

Коронавірус у Британії

Також він додав, що вчені планують почати випробування вакцини протягом місяця, але попередив, що "потрібен час, щоб почати роботу". При цьому він пообіцяв, що уряд закупить експрес-тести на антитіла, які дозволять з'ясувати, чи формується імунітет до коронавірусу та у кого він уже є.

"Ми сьогодні ведемо переговори про купівлю так званого тесту на антитіла, такого ж простого, як тест на вагітність... Ми купимо сотні тисяч таких комплектів, як тільки це стане практично можливим", – запевнив прем'єр.

Борис Джонсон

Як пише видання, це пов'язано з тим, що у США повідомили, що протималярійний препарат хлорохин фосфат показав результат у лікуванні асоційованої з COVID-19 пневмонії в клінічних дослідженнях.

При цьому президент США Дональд Трамп уже заявив, що препарат буде доступний для хворих вірусом "майже відразу", незважаючи на те, що він не був офіційно схвалений FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів). Американські лікарі мають намір використовувати дані про те, як хворі пацієнти реагують на лікування.

Цей крок у Штатах посилив тиск на уряд Британії, де її піддані підписували петицію про початок випробування того ж препарату, що і в США. Відзначимо, що ще в лютому британські чиновники заборонили фармацевтичним компаніям експортувати хлорохин і препарат від ВІЛ.

Додамо, що Джонсон акцентував, що за три місяці уряд за підтримки лікарів зможуть кардинально змінити ситуацію з поширенням коронавірусу.

Коронавірус у Великобританії

"Я думаю, що ми зможемо переломити ситуацію в найближчі 12 тижнів. Ми переможемо коронавірус. Ми швидко і все краще розуміємо динаміку цього вірусу, краще розуміємо, які ліки можуть його вилікувати", – запевнив чиновник.

Однак Джонсон наголосив, що прогрес з'явиться лише тоді, коли населення буде слідувати рекомендаціям уряду: скоротить особисте спілкування, віддалена робота і самоізоляція.

Додамо, що в країні поки не введений загальнонаціональний карантин, однак масові заходи скасовані, закрилися багато театрів, музеїв, кінотеатрів.

"Якщо ми побачимо, що це не працює, то ми будемо змушені застосувати більш жорсткі заходи", – заявив Джонсон.

У Великобританії хвороба офіційно підтверджена майже у 2695 осіб, 137 із них померли.

Епідемія коронавірусу в Британії Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу COVID-19 у Великобританії може тривати до весни 2021 року, а госпіталізованими виявляться 7,9 млн підданих Сполученого Королівства.

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