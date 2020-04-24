Почали випробовувати на людях: у Британії заявили про прорив із вакциною від коронавірусу

У Великобританії 24 квітня почалися клінічні випробування вакцини від коронавірусу COVID-19. Її випробують на 1,1 тисячі добровольців.

Як зазначили в Оксфордському університеті, який розробляє вакцину від коронавірусу, зараз вчені набирають добровольців, які готові взяти участь у дослідженнях, йдеться в повідомленні ВНЗ.

Уточнюється, що вакцина ChAdOx1 nCoV-19 створена на основі вірусу шимпанзе з додаванням частини генетичного коду коронавірусу. Науковці повідомили, що результат їх випробувань стане відомий не раніше, ніж через кілька місяців (максимум півроку).

Як повідомляє DailyMail, серед добровольців, які отримують пробну вакцину проти коронавірусу – мікробіолог Еліза Гранато.

"Я вчений, тому, звичайно, я хочу спробувати підтримати науковий процес всюди, де можу, і оскільки я не вивчаю віруси, я відчувала себе трохи марною в ці дні, тому розумію, що це для мене простий спосіб підтримати справу", – зазначила вона.

Як пише видання, у ході дослідження половина кандидатів буде ін'єктована вакциною, отриманою з ослабленої версії вірусу застуди у шимпанзе, а інша половина отримає вакцину проти менінгіту. Разом з тим, добровольцям не буде сказано, яку вакцину вони отримали.

ВВС

Творці вакцини впевнені, що випробування прокладе шлях до мільйонів вакцин, які стануть доступними для громадськості до вересня.

Професор вакцинології у Інституті Дженнера Сара Гілберт, яка керувала доклінічними дослідженнями, сказала, що на 80% упевнена в результатах вакцини.

"Звичайно, ми повинні перевірити це і отримати дані від людей. Ми повинні продемонструвати, що вона дійсно працює і зупиняє людей, що заражаються коронавірусом, перш ніж використовувати вакцину у більш широкій популяції", – сказано вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії заявили, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає ніяких гарантій, що вона спрацює.

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