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24 квітня • оновлено в 11:01
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Почали випробовувати на людях: у Британії заявили про прорив із вакциною від коронавірусу

1.9т
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У Великобританії 24 квітня почалися клінічні випробування вакцини від коронавірусу COVID-19. Її випробують на 1,1 тисячі добровольців.

Як зазначили в Оксфордському університеті, який розробляє вакцину від коронавірусу, зараз вчені набирають добровольців, які готові взяти участь у дослідженнях, йдеться в повідомленні ВНЗ.

Уточнюється, що вакцина ChAdOx1 nCoV-19 створена на основі вірусу шимпанзе з додаванням частини генетичного коду коронавірусу. Науковці повідомили, що результат їх випробувань стане відомий не раніше, ніж через кілька місяців (максимум півроку).

Почали випробовувати на людях: у Британії заявили про прорив із вакциною від коронавірусу

Як повідомляє DailyMail, серед добровольців, які отримують пробну вакцину проти коронавірусу – мікробіолог Еліза Гранато.

"Я вчений, тому, звичайно, я хочу спробувати підтримати науковий процес всюди, де можу, і оскільки я не вивчаю віруси, я відчувала себе трохи марною в ці дні, тому розумію, що це для мене простий спосіб підтримати справу", – зазначила вона.

Як пише видання, у ході дослідження половина кандидатів буде ін'єктована вакциною, отриманою з ослабленої версії вірусу застуди у шимпанзе, а інша половина отримає вакцину проти менінгіту. Разом з тим, добровольцям не буде сказано, яку вакцину вони отримали.

Почали випробовувати на людях: у Британії заявили про прорив із вакциною від коронавірусу

ВВС

Творці вакцини впевнені, що випробування прокладе шлях до мільйонів вакцин, які стануть доступними для громадськості до вересня.

Професор вакцинології у Інституті Дженнера Сара Гілберт, яка керувала доклінічними дослідженнями, сказала, що на 80% упевнена в результатах вакцини.

"Звичайно, ми повинні перевірити це і отримати дані від людей. Ми повинні продемонструвати, що вона дійсно працює і зупиняє людей, що заражаються коронавірусом, перш ніж використовувати вакцину у більш широкій популяції", – сказано вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Великобританії заявили, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає ніяких гарантій, що вона спрацює.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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Комментарии на сайте не модерированы
Павлова Елизавета
Павлова Елизавета
Надеюсь, все получится) и наконец-то появится борьба с этим вирусом
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