Поблизу Сенегалу затонуло судно з мігрантами: загинули понад 140 осіб

Біля берегів республіки Сенегал (Західна Африка) затонуло судно з 200 мігрантами на борту.

У результаті загинули щонайменше 140 осіб. Це стало найбільш смертоносною корабельною аварією в 2020 році, повідомляє агентство АРF.

"Місцеві жителі повідомили нам, що на борту перебувало близько 200 осіб, а це означає, що принаймні 140 загинули", – йдеться в повідомленні.

За інформацією агентства, судно покинуло Мбоур, прибережне місто на заході Сенегалу, в суботу, 24 жовтня, перш ніж через кілька годин на борту спалахнула пожежа.

Переповнений дерев'яний човен перекинувся недалеко від прибережного міста Сен-Луї на північно-західному узбережжі країни. У понеділок, 26 жовтня, уряд Сенегалу заявив, що пожежа почалася серед бочок з пальним.

Влада раніше повідомляла, що загинуло не менше 10 осіб, а 60 осіб були врятовані.

Республіка Сенегал на західному узбережжі Африки. Карти

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